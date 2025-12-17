Napoli a Riyad, scatta l’allerta meteo: rischio frane e inondazioni

È ufficialmente iniziata l’avventura della Supercoppa italiana 2025 in Arabia Saudita. Il Napoli è arrivato nella serata di ieri a Riyad, dove oggi sono in programma gli allenamenti di rifinitura e le conferenze stampa della vigilia. Sullo sfondo, però, c’è una situazione meteo che desta preoccupazione.

Sulla capitale saudita è infatti scattata un’allerta meteo, con il concreto rischio di frane e inondazioni. Come riportato da La Repubblica, l’amministrazione cittadina ha disposto la chiusura delle scuole e rafforzato la presenza delle forze dell’ordine, con numerosi veicoli di polizia schierati lungo le strade.

Le condizioni climatiche avverse potrebbero avere ripercussioni anche sull’organizzazione della Supercoppa. I quattro club partecipanti, Napoli compreso, dovranno infatti fare i conti con possibili difficoltà logistiche, in particolare per gli spostamenti in pullman tra hotel, centri di allenamento e l’Al-Awwal Park, lo stadio che ospiterà le gare.