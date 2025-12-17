Supercoppa Italiana, conferenza stampa Conte e Di Lorenzo: orario e come seguirla in streaming
Dic 17, 2025 - Redazione Vesuviolive
A Riyad si è ufficialmente entrati in clima Supercoppa Italiana 2025. Dal 18 al 22 dicembre quattro squadre si sfideranno in Arabia Saudita per conquistare il primo trofeo della stagione.
La semifinale Napoli-Milan aprirà il programma, seguita dalla sfida tra Bologna e Inter. Napoli e Milan giocheranno domani nella capitale saudita, ma già oggi la vigilia è scandita da una serie di impegni tra allenamenti, conferenze stampa e incontri con i media.
Per il Napoli, il focus è sulle dichiarazioni di Antonio Conte e del capitano Giovanni Di Lorenzo, che incontreranno i giornalisti dopo la seduta di rifinitura, raccontando ambizioni e sensazioni alla vigilia di una partita che può segnare la stagione azzurra.
Le conferenze si svolgeranno all’Al-Awwal Park Stadium, impianto che ospiterà anche la semifinale. La giornata inizierà con Massimiliano Allegri e un giocatore del Milan, seguiti poi da Conte e dal capitano Giovanni Di Lorenzo.
Sarà possibile seguirle in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.
Programma completo della vigilia di Napoli-Milan (mercoledì 17 dicembre):
- Ore 12:30 locali (10:30 in Italia): allenamento di rifinitura del Napoli presso l’Al-Riyadh Club
- Ore 13:00 locali (11:00 in Italia): conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di un calciatore del Milan all’Al-Awwal Park Stadium
- Ore 16:00 locali (14:00 in Italia): conferenza stampa di Antonio Conte e del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo all’Al-Awwal Park Stadium
- Ore 19:00 locali (17:00 in Italia): allenamento di rifinitura del Milan al Princess Noura