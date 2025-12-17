Supercoppa Italiana, conferenza stampa Conte e Di Lorenzo: orario e come seguirla in streaming

A Riyad si è ufficialmente entrati in clima Supercoppa Italiana 2025. Dal 18 al 22 dicembre quattro squadre si sfideranno in Arabia Saudita per conquistare il primo trofeo della stagione.

La semifinale Napoli-Milan aprirà il programma, seguita dalla sfida tra Bologna e Inter. Napoli e Milan giocheranno domani nella capitale saudita, ma già oggi la vigilia è scandita da una serie di impegni tra allenamenti, conferenze stampa e incontri con i media.

Per il Napoli, il focus è sulle dichiarazioni di Antonio Conte e del capitano Giovanni Di Lorenzo, che incontreranno i giornalisti dopo la seduta di rifinitura, raccontando ambizioni e sensazioni alla vigilia di una partita che può segnare la stagione azzurra.

Le conferenze si svolgeranno all’Al-Awwal Park Stadium, impianto che ospiterà anche la semifinale. La giornata inizierà con Massimiliano Allegri e un giocatore del Milan, seguiti poi da Conte e dal capitano Giovanni Di Lorenzo.

Sarà possibile seguirle in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

Programma completo della vigilia di Napoli-Milan (mercoledì 17 dicembre):