Offese ad Oriali, niente squalifica per Allegri: il tecnico punito solo con una multa

Il caso scoppiato durante la semifinale di Supercoppa italiana non avrà strascichi disciplinari pesanti. Massimiliano Allegri, protagonista di un acceso confronto verbale con Lele Oriali, dirigente del Napoli e figura storica del calcio italiano, è stato sanzionato esclusivamente con un’ammenda economica. Nessuna squalifica, dunque, ma una multa da 10 mila euro.

La decisione è stata presa dal giudice sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha ricostruito l’accaduto sulla base delle segnalazioni della Procura federale. Secondo quanto riportato nel provvedimento ufficiale, nel corso del secondo tempo l’allenatore del Milan avrebbe mantenuto un comportamento provocatorio, accompagnato da reiterate espressioni offensive rivolte a un dirigente della squadra avversaria.

L’episodio non era stato rilevato dagli ufficiali di gara presenti sul terreno di gioco: né l’arbitro né il quarto uomo erano intervenuti durante la partita. Solo l’analisi successiva dei rapporti federali ha portato alla sanzione.