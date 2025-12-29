Napoli, sorriso Anguissa: il centrocampista anticipa i tempi. Quando tornerà in campo

Antonio Conte potrebbe presto tirare un sospiro di sollievo a centrocampo, grazie al possibile ritorno di uno dei suoi giocatori più importanti: Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese, che a metà novembre aveva riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale, sembra essere sulla via del recupero più rapido rispetto alle previsioni iniziali.

Le ultime sul recupero di Anguissa

Inizialmente, si pensava che Anguissa avrebbe dovuto attendere fino alla fine di gennaio per tornare in campo, ma, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il giocatore ha in mente di accelerare i tempi di recupero. L’obiettivo è quello di esserci già per la partita Napoli-Sassuolo, in programma il 17 gennaio prossimo allo stadio Maradona.

Il ritorno anticipato di Anguissa, se confermato, sarebbe una notizia estremamente positiva per Conte, che potrà contare su un’opzione in più per il centrocampo. Non solo: la speranza è che il camerunese possa essere pronto per uno spezzone di gara anche in occasione della partita contro il Copenaghen, prevista per il 20 gennaio.

Il ritorno di Anguissa sarebbe, quindi, un rinforzo fondamentale per il tecnico, che potrà tornare a gestire meglio le sue scelte in mezzo al campo, con un giocatore che è diventato cruciale nel gioco del Napoli. La sua qualità e la sua presenza fisica in mezzo al campo potrebbero dare un importante contributo alla squadra, soprattutto in vista degli impegni ravvicinati che attendono gli azzurri.

Per i tifosi, la notizia che Anguissa stia recuperando più velocemente del previsto rappresenta una grande speranza per il futuro prossimo, con l’auspicio di vederlo di nuovo in campo e pronto a dare il suo apporto fin da subito.