Svolta Lucca, potrebbe andare via dall’Italia: Mourinho lo chiama al Benfica

Il Benfica guarda con attenzione al mercato italiano per rinforzare il proprio reparto offensivo, e secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano portoghese A Bola, uno degli obiettivi principali del club di Lisbona sarebbe Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli. Il club portoghese avrebbe già avviato i primi contatti con la società partenopea per sondare la possibilità di un prestito dell’attaccante italiano.

Mourinho chiama e Lucca ci pensa

Il club portoghese sta cercando una punta che possa dare maggiore profondità al proprio attacco, offrendo una presenza importante in area di rigore. La proposta del Benfica sarebbe quella di un trasferimento temporaneo, con l’obiettivo di permettere a Lucca di accumulare esperienza e tempo di gioco in un contesto competitivo come quello della Primeira Liga. Una formula che potrebbe risultare vantaggiosa per entrambi i club, con il Napoli che potrebbe consentire al giovane attaccante di crescere in un ambiente dove potrebbe giocare con maggiore continuità, mentre il Benfica troverebbe il rinforzo fisico e il dinamismo di cui ha bisogno in avanti.

Al momento, il Napoli non ha preso una decisione definitiva, ma la situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, soprattutto con l’avvicinarsi del mercato di gennaio. Lucca, intanto, dovrà valutare l’opportunità di trasferirsi in Portogallo, dove potrebbe trovare più spazio per mettersi in mostra e sviluppare il suo potenziale, continuando la sua crescita come calciatore.

La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma le parti sono in contatto e il futuro dell’attaccante italiano potrebbe presto prendere una nuova direzione.