Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Verso Napoli-Verona: Conte opta per tre cambi rispetto la vittoria contro la Lazio

Gen 07, 2026 - Michele Massa

Antonio Conte (Foto Salvatore Varo)

Oggi pomeriggio, alle 18.30, il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo contro l’Hellas Verona al Maradona, in una partita che si preannuncia interessante. Il tecnico azzurro ha previsto alcune modifiche rispetto alla formazione che ha giocato nelle precedenti partite, con ben tre cambi rispetto all’ultimo undici.

I cambi di formazione di Conte

Secondo le ultime indiscrezioni, Antonio Conte ha deciso di apportare tre cambi significativi alla sua squadra. Il primo riguarda l’attacco, con Lang che sarà titolare al posto di Neres. Elmas si sposterà sulla fascia destra, mentre Gutierrez prenderà il posto di Spinazzola a sinistra. In difesa, Juan Jesus partirà dalla panchina, con il ritorno di Buongiorno al centro della difesa, al fianco di Rrahmani e Di Lorenzo.

Le probabili formazioni

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le formazioni probabili di Napoli e Verona sono le seguenti:

NAPOLI (3-4-3):

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Hojlund, Lang.
Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-5-2):

Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Gagliadini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Allenatore: Paolo Zanetti

Tag
Antonio ConteSSC Napoli
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".