Verso Napoli-Verona: Conte opta per tre cambi rispetto la vittoria contro la Lazio
Gen 07, 2026 - Michele Massa
Antonio Conte (Foto Salvatore Varo)
Oggi pomeriggio, alle 18.30, il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo contro l’Hellas Verona al Maradona, in una partita che si preannuncia interessante. Il tecnico azzurro ha previsto alcune modifiche rispetto alla formazione che ha giocato nelle precedenti partite, con ben tre cambi rispetto all’ultimo undici.
I cambi di formazione di Conte
Secondo le ultime indiscrezioni, Antonio Conte ha deciso di apportare tre cambi significativi alla sua squadra. Il primo riguarda l’attacco, con Lang che sarà titolare al posto di Neres. Elmas si sposterà sulla fascia destra, mentre Gutierrez prenderà il posto di Spinazzola a sinistra. In difesa, Juan Jesus partirà dalla panchina, con il ritorno di Buongiorno al centro della difesa, al fianco di Rrahmani e Di Lorenzo.
Le probabili formazioni
Secondo quanto riportato da Sky Sport, le formazioni probabili di Napoli e Verona sono le seguenti:
NAPOLI (3-4-3):
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Hojlund, Lang.
Allenatore: Antonio Conte
HELLAS VERONA (3-5-2):
Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Gagliadini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Allenatore: Paolo Zanetti