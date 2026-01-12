ULTIM’ORA/ De Bruyne svela la verità sul suo infortunio: ecco quando tornerà

Kevin De Bruyne ha recentemente aggiornato tifosi e addetti ai lavori sulle sue condizioni fisiche, dopo l’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo lo scorso 25 ottobre durante la sfida tra il Napoli e l’Inter, allo Stadio Maradona. Il centrocampista belga, uno dei migliori talenti del calcio internazionale, ha parlato con serenità della sua situazione fisica, mentre era presente alla 72ª cerimonia della Scarpa d’Oro belga a Middelkerke, evento che ha celebrato anche il suo ingresso nella Hall of Fame del calcio belga.

La riabilitazione dopo l’intervento chirurgico

L’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diverso tempo ha riguardato una lesione che ha richiesto un intervento chirurgico. De Bruyne ha parlato della sua riabilitazione e degli sviluppi delle ultime settimane: “Domani (oggi ndr.) farò una TAC. Spero di poter ricominciare a correre presto. La mia riabilitazione sta procedendo bene. Domani ho una visita di controllo e spero di poter tornare a correre presto”. Con la determinazione che lo contraddistingue, l’ex giocatore del Chelsea e della Wolfsburg ha ribadito l’importanza di riprendersi al meglio, guardando al futuro con ottimismo.

L’obiettivo: la Coppa del Mondo

Il recupero di De Bruyne è focalizzato su un obiettivo chiaro e fondamentale: tornare in forma per la prossima Coppa del Mondo, che si terrà la prossima estate. “Spero di tornare al top della forma per la Coppa del Mondo di quest’estate, nelle migliori condizioni possibili”, ha dichiarato. Il centrocampista belga, reduce da prestazioni straordinarie con il Manchester City, ha mostrato una grande determinazione nell’affrontare questa fase delicata della sua carriera, convinto che la sua presenza nella selezione belga sarà cruciale per le ambizioni della squadra.

Una scelta necessaria: l’operazione e il recupero

Riguardo all’intervento chirurgico, De Bruyne non ha avuto dubbi sulla necessità della procedura: “L’operazione è stata purtroppo necessaria, ma ora sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione. Sono contento di come stanno andando le cose ora e non potrei chiedere di meglio”. Con queste parole, il belga ha sottolineato quanto sia determinato a tornare in campo al massimo delle sue potenzialità, apprezzando il buon andamento della sua riabilitazione.

In conclusione, Kevin De Bruyne si sta concentrando completamente sulla sua ripresa, con l’obiettivo di essere pronto per la prossima estate, quando la sua presenza sarà fondamentale per la nazionale belga. Il riconoscimento ricevuto alla Scarpa d’Oro belga, pur nella sua stranezza, conferma il suo status di fuoriclasse e il rispetto che merita nel panorama calcistico internazionale.