Napoli, incubo Meret: si fa male di nuovo. Il comunicato e i tempi di recupero

Non sembra esserci pace per Alex Meret in questa stagione. Dopo aver recentemente recuperato da un infortunio alla mano che lo aveva costretto a saltare ben 15 partite, il portiere italiano è costretto a fermarsi nuovamente, questa volta a causa di un trauma distorsivo alla spalla sinistra.

Il comunicato del Napoli sulle condizioni di Meret

Come riportato dalla SSC Napoli nel comunicato ufficiale, Meret ha accusato il nuovo infortunio durante l’allenamento odierno, subito dopo il match contro l’Inter, e le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione. La società non ha ancora comunicato l’entità precisa del danno, né i tempi di recupero, ma è probabile che nuove informazioni emergano nelle prossime ore, dopo ulteriori accertamenti.

Nel report diffuso dal club, si legge: “SSC Napoli Training Center – Dopo il match del Meazza, gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Parma. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica. Nel corso dell’allenamento, Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra”.

Questo nuovo stop per Meret arriva in un momento cruciale della stagione, con il Napoli impegnato in una serie di partite fondamentali sia in campionato che in Champions League. La società e i tifosi sperano che il portiere riesca a superare rapidamente questa nuova difficoltà, con l’auspicio che il recupero non richieda un lungo periodo di assenza.

Dopo aver vissuto una stagione tormentata da infortuni, Meret dovrà ora affrontare un altro ostacolo sulla strada del pieno recupero, con la speranza di tornare al più presto a difendere la porta azzurra.