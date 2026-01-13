Napoli, apprensione Conte: maxi-squalifica in vista. L’indiscrezione della Gazzetta

C’è grande attesa nella giornata di oggi per la decisione del giudice sportivo in merito all’espulsione rimediata da Antonio Conte a San Siro, dopo il calcio di rigore assegnato all’Inter tramite VAR nel big match contro il Napoli. Un episodio che ha acceso le proteste dell’allenatore azzurro e che ora potrebbe costargli una squalifica significativa.

Il punto in casa Napoli per la squalifica di Conte

A fare il punto sulla situazione è La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, che analizza nel dettaglio quanto accaduto e le possibili conseguenze disciplinari. Secondo la Rosea, il rischio per Conte è concreto: lo stop potrebbe arrivare fino a due giornate, soprattutto alla luce del confronto ravvicinato con il quarto uomo Colombo avvenuto subito dopo la decisione arbitrale. “Lo stop del Giudice sportivo rischia di essere anche pesante visto che potrebbe essere di due giornate dopo il faccia a faccia con il quarto uomo Colombo. Inter-Napoli, per lui il papà delle sue partite (la madre resta quella con la Juve), l’ha raffigurato in ampiezza, senza alterarlo, spoilerando questo finale di campionato in cui la squadra gli somiglierà ancora e di nuovo, come un anno fa”.

Una valutazione che trova riscontro anche negli altri principali quotidiani sportivi in edicola oggi, concordi nell’indicare due turni di squalifica come l’ipotesi più probabile per il tecnico del Napoli. Un’eventuale assenza che potrebbe pesare nel finale di stagione, con gli azzurri ancora pienamente coinvolti nella corsa ai propri obiettivi e chiamati a gestire un momento delicato senza la guida del proprio allenatore in panchina.