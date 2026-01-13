De Marco a Open Var: “Rigore di Buongiorno? Giusto, nessun fallo. Gol Hojlund da annullare”

Non si sono placate le polemiche negli ultimi giorni sugli episodi di Napoli-Verona e proprio nella giornata di oggi, l’ex arbitro De Marco ha praticamente annunciato la posizione dell’AIA sull’operato della propria squadra al Maradona giudicando corrette le due decisioni sul rigore e sul gol annullato decise in sala Var.

Infine. De Marco ha anche giudicato positivamente l’operato di Doveri in Inter-Napoli parlando anche della correttezza del rigore assegnato ai nerazzurri in seguito alla revisione al monitor.

De Marco:” Giusto il rigore al Verona, nessun fallo su Buongiorno.”

Partendo in ordine temporale dall’episodio del rigore infine concesso per fallo di mano di Buongiorno il giudizio della sala Var su quanto accaduto è questo: “non c’è fallo sul giocatore, nessun fuorigioco. La prende di mano con la sinistra e non la tocca mai di testa.”

Le parole di De Marco sul primo episodio: “bisognava capire se ci fosse il fallo di Valentini, hanno valutato come punibile il rigore perché il braccio è molto largo e sopra la spalla. In questo caso la commissione è d’accordo con la valutazione, non c’è fallo.”

De Marco non dimentica nemmeno di rispondere alle critiche ricevute dalla dirigenza e da vari membri del Napoli dopo il match e risponde in questo modo: “a volte ci sono delle decisioni che sono considerate più lunghe del previsto. Bisogna sempre prendersi qualche attimo in più prima di prendere decisioni sbagliate.”

L’attenzione si sposta poi sul gol del 2-2 annullato ad Hojlund nel secondo tempo causa tocco involontario di braccio del danese. L’AIA qui si sofferma sul regolamento secondo il quale in caso di un tocco di braccio nell’immediatezza di una segnatura di una rete, questa va sempre annullata, indipendentemente dall’entità del tocco.

Su questo batte l’AIA in questo caso e De Marco cita proprio questa regola: “anche se si tocca involontariamente con la mano è giusto annullare. Fino a quando ci sarà ( la regola prima citata ndr.) la applicheremo.”

Il rigore in Inter-Napoli

Infine, De Marco commenta anche il rigore concesso dopo revisione al monitor all’Inter nel big match di domenica sera: “rigore giusto, è uno di quegli episodi codificati. È il classico step-on-foot. Ci stava anche il giallo. La partita di Doveri? Ha portato a termine una partita complicata mantenendo l’ordine in campo. Ha diretto molto bene.”

Questa in sostanza la posizione dell’AIA sugli episodi accaduti contro il Napoli nelle ultime giornate, una linea che va a difendere incondizionatamente i propri associati ed il loro operato nelle partite contro il Verona e contro l’Inter.