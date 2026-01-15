Napoli, Conte “blinda” la rosa: “Non parte nessuno, mi servite tutti”

Antonio Conte alza il muro e blinda il Napoli nella sessione invernale di mercato. Con un messaggio diretto e perentorio rivolto allo spogliatoio di Castel Volturno, il tecnico salentino ha di fatto sospeso ogni possibile operazione in uscita, chiarendo ai giocatori in bilico la necessità di restare a disposizione per la volata scudetto.

La strategia è chiara: nessuna cessione, nemmeno per chi finora ha trovato meno spazio.

Il diktat dell’allenatore nasce dalla volontà di non alterare gli equilibri di un gruppo che ha trovato una chimica quasi perfetta e di evitare che partenze affrettate possano lasciare buchi nell’organico proprio nel momento cruciale della stagione.

Conte ha parlato personalmente con gli elementi che avevano ricevuto offerte o manifestato malumori, trasformando i potenziali partenti (Vergara, Ambrosino, Lucca, Marianucci) in risorse da rigenerare per il girone di ritorno.