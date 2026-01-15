Anguissa stringe i denti, vuole aiutare il Napoli: rientro anticipato. Ecco quando tornerà

Dopo tre pareggi consecutivi, di cui due tra le mura amiche del Maradona, il Napoli torna subito in campo per un’altra sfida delicata. Sabato alle ore 18 gli azzurri affronteranno il Sassuolo a Fuorigrotta, con la possibilità di interrompere la serie di risultati utili ma insufficienti a rilanciare le ambizioni di classifica.

Fondamentale Anguissa, il centrocampista torna in anticipo

Anche per questo match sono attese alcune novità di formazione. Juan Jesus, squalificato ieri, tornerà disponibile, mentre Spinazzola è pronto a prendere posto sulla corsia sinistra. Dietro Hojlund, spazio a Elmas, con la squadra che cerca il giusto equilibrio per ritrovare vittorie e continuità. Per David Neres, invece, permangono alcuni dubbi: i pochi minuti giocati ieri e la sostituzione rendono necessaria una valutazione sulle sue condizioni.

Il vero segnale incoraggiante riguarda però Franck Anguissa. Il centrocampista camerunense è sempre più vicino al ritorno in campo dopo un periodo di assenza a causa di una lombalgia. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma ormai il rientro sembra davvero a un passo. La sua disponibilità rappresenterebbe un’iniezione di qualità e forza fisica per il centrocampo di Antonio Conte, elemento che potrebbe fare la differenza in questo momento della stagione.

Il Napoli cerca dunque risposte immediate, e il ritorno di Anguissa potrebbe rappresentare un punto di svolta fondamentale per invertire la tendenza e tornare a fare punti pieni davanti al proprio pubblico.