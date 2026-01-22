Disavventura aerea per il Napoli a Copenaghen: cosa è successo dopo la partita

La trasferta danese del Napoli si è trasformata in una vera e propria maratona notturna, degna di un romanzo d’avventura. L’ennesimo capitolo di una stagione che sembra segnata da una lunga scia di sfortuna, non solo sul piano sportivo ma anche logistico, tra infortuni e disavventure fuori dal campo.

L’episodio dopo Copenaghen-Napoli

Come rivelato dal Corriere dello Sport, gli azzurri sono rimasti bloccati all’aeroporto di Kastrup per oltre due ore e mezza dopo la gara, conclusa poco prima delle 23. Alla base del ritardo, un episodio surreale: un guasto alla scaletta d’accesso dell’aereo, rimasta incastrata al portellone e impossibile da staccare. Una situazione che ha costretto la squadra ad attendere, con il decollo rinviato di ora in ora, fino a sfiorare le 4 del mattino.

Solo a notte fonda il Napoli è riuscito a partire, rientrando a Capodichino intorno alle 6.10. Il risultato è stato un rientro estenuante, con diverse ore di sonno perse e il giorno di riposo praticamente bruciato. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, soprattutto considerando che il calendario non concede tregua.

Domenica, infatti, gli azzurri saranno nuovamente in viaggio, questa volta direzione Torino, dove li attende la delicata sfida contro la Juventus. Un’altra prova impegnativa, da affrontare con nelle gambe e nella testa anche le scorie di una notte da incubo vissuta lontano dal campo.