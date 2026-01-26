Spalletti, la frecciata al Napoli: “Ha giocato con 10 titolari su 11”

Ieri sera il Napoli ha giocato con 10 titolari su 11. Parola di Luciano Spalletti, che lo ha affermato nel post partita rispondendo alle domande dei giornalisti.

“Il Napoli in questo momento ha delle difficoltà nelle scelte – ha detto – però la squadra che ha messo in campo erano 10/11 della squadra titolare. Dipende dal momento che sta attraversando ma noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. La partita è rimasta in bilico quasi sempre, è rimasta aperta quasi per tutta la squadra. Partita difficile, vinta meritatamente”.

La frecciata di Spalletti al Napoli

Una dichiarazione difficile da comprendere, in tutta onestà. Senza voler accampare scuse, il Napoli è letteralmente falcidiato dagli infortuni ed è un dato oggettivo: basti solo nominare Rrahmani, Anguissa, De Bruyne, Neres, Politano ed un Lukaku che si è finalmente rivisto, ma per una manciata di minuti, la prima presenza dopo la magica serata del 23 maggio 2025.

I tifosi del Napoli si interrogano: Luciano Spalletti è pur sempre l’uomo che ha sul braccio tatuato lo scudetto azzurro. Quello che è successo dopo aver fissato quel simbolo sulla pelle non ha importanza: ognuno per la sua strada ed è giusto che sia così. Ma perché lasciarsi andare a parole del genere? Avrebbe potuto godersi la vittoria e basta, dandole valore sottolineando le grandi difficoltà che ha incontrato lungo il proprio cammino. Per parlare degli altri, specialmente se è la tua ex squadra con cui hai condiviso un biennio storico, tuttavia bisogna saper pesare le parole.