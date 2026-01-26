ULTIM’ORA/ Insigne al Napoli? C’è una novità importantissima: l’aggiornamento

Napoli, prende sempre più corpo l’ipotesi di un ritorno di Lorenzo Insigne. L’indiscrezione arriva da Radio Kiss Kiss Napoli, che parla di valutazioni in corso da parte della società azzurra su un possibile rientro dell’ex capitano, una pista che negli ultimi giorni sta guadagnando attenzione negli ambienti vicini al club.

Insigne al Napoli? Le parole di Radio Kiss Kiss

Insigne è attualmente svincolato, dettaglio non secondario che gli consentirebbe di essere tesserato in qualsiasi momento, senza attendere l’apertura di una finestra di mercato. Una situazione che offre al Napoli maggiore margine di manovra e la possibilità di riflettere con calma sia sugli aspetti tecnici sia su quelli economici dell’operazione.

Il profilo dell’attaccante rappresenterebbe una soluzione di esperienza e qualità, oltre a un forte richiamo emotivo per la piazza, considerando il legame profondo tra Insigne e i colori azzurri. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dal club, ma l’ipotesi resta concreta, con la dirigenza che continua ad analizzare ogni scenario prima di prendere una decisione definitiva.