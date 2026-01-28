VIDEO/ Spalletti risponde a Conte sui social: ecco il post diventato virale

Le parole di Luciano Spalletti, pronunciate dopo la sconfitta contro la Juventus, hanno suscitato molte reazioni e discussioni. In conferenza stampa, il tecnico del Napoli aveva infatti definito gli azzurri come “gli ex campioni d’Italia”, suscitando un acceso dibattito sull’attuale stato della squadra partenopea. Spalletti, pur riconoscendo il valore della Juventus aveva sottolineato come il Napoli dovesse subito voltare pagina e prepararsi per le prossime sfide con umiltà, senza restare ancorato al titolo vinto la scorsa stagione.

Spalletti alimenta le polemiche con un video sui social

Le sue parole: “Stasera si può dire che si è preso delle cose, anche perché davanti ci si aveva il meglio di tutti, ci si aveva i campioni d’Italia. E farlo con loro probabilmente ha più valore. Però, come si diceva prima, ora domani riparte un’altra rumba. Tu devi toglierti i panni del vincente di stasera, metterti i panni di quello umile che va a raspare per poter riessere vincente la prossima volta”, non sono passate inosservate, suscitando anche un certo malumore tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

La replica di Antonio Conte, che non ha tardato a commentare le parole del collega durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea. Il tecnico del Tottenham ha postato sui propri social l’intervista concessa alla Rai nel post-partita della gara contro la Juventus, riprendendo la discussione sui “campioni d’Italia”. Conte ha voluto rispondere con toni decisi, ricordando che le etichette legate al titolo di campione d’Italia non vanno mai sottovalutate, soprattutto quando una squadra come la Juventus ha dominato il calcio italiano per anni.

La polemica si è quindi accesa tra i due allenatori, ma il dibattito evidenzia la pressione che grava su entrambe le squadre, impegnate a ritrovare la loro identità dopo un periodo di alti e bassi. Il Napoli, da ex campione d’Italia, deve affrontare la sfida di confermarsi tra le grandi, mentre la Juventus è chiamata a recuperare terreno in campionato e in Europa.