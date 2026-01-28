Vesuvio Live

Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: Conte ha ancora un dubbio

Gen 28, 2026 - Michele Massa

Antonio Conte (Foto Salvatore Varo)

Ci siamo, la Champions League arriva alla fine della fase a gironi con il Napoli che si gioca una vera e propria finale contro il Chelsea per mantenere vive le speranze di qualificazione. Dopo il sanguinoso pareggio a Copenaghen, gli azzurri sono costretti a vincere per aggrapparsi a un posto nelle fasi finali della competizione. Il match si disputerà allo stadio Maradona, che si prevede sarà gremito in ogni ordine di posto, con i tifosi partenopei pronti a spingere la squadra verso un’impresa che appare sempre più difficile.

Le probabili formazioni di Napoli-Chelsea

Il Napoli arriva a questa sfida probabilmente nel momento di maggiore criticità dell’era Conte. La classifica è deficitaria, con gli azzurri attualmente venticinquesimi con 8 punti, in compagnia di altre cinque squadre. Questo scenario obbliga la squadra di Conte a cercare unica soluzione possibile: la vittoria. Gli infortuni e i risultati alternanti, culminati con la pesante sconfitta contro la Juventus nell’ultimo scontro diretto, hanno complicato ulteriormente la situazione. A tutto questo si aggiungono le difficoltà sul mercato e provvedimenti disciplinari che non hanno contribuito a migliorare il clima, con Marianucci e Ambrosino messi fuori rosa. Inoltre, alcuni calciatori importanti come Anguissa sono stati costretti a posticipare il rientro.

Per Conte, i margini sono ridotti e i dubbi sulla formazione sono ancora numerosi. Lukaku sta rientrando, ma in maniera lenta e progressiva, mentre il neo-acquisto Giovane non potrà essere inserito in lista, riducendo ulteriormente le opzioni per il tecnico. La formazione contro il Chelsea, comunque, dovrebbe essere simile a quella schierata a Torino, con l’unica possibile eccezione rappresentata da Beukema in difesa, mentre Di Lorenzo potrebbe essere spostato nella linea mediana. Tuttavia, Conte ha anche dubbi su chi tra Olivera, Spinazzola e Gutierrez meriti una maglia da titolare.

Il Chelsea, come sempre, si presenterà come un avversario di altissimo livello, con una rosa piena di talenti e esperienza internazionale. Per i Blues, la qualificazione è ormai quasi certa, ma la partita si preannuncia comunque complessa, con il Napoli che darà tutto per strappare i tre punti e mantenere accese le speranze di passaggio del turno.

La formazione del Napoli sarà (3-4-3): Meret, Beukema (Di Lorenzo), Juan Jesus, Buongiorno, Di Lorenzo (Gutierrez), Lobotka, McTominay, Spinazzola (Olivera), Vergara, Elmas, Hojlund.

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".