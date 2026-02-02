Di Lorenzo in stampelle a Villa Stuart: le ultimissime sull’infortunio

Giovanni Di Lorenzo si è recato questa mattina presso la clinica Villa Stuart di Roma per sostenere ulteriori accertamenti dopo il brutto infortunio rimediato nella gara contro la Fiorentina. Il capitano del Napoli è arrivato nella struttura con l’ausilio delle stampelle, a causa del problema al ginocchio sinistro che lo ha costretto a lasciare il campo nel corso del match.

La mattina di Giovanni Di Lorenzo a Villa Stuart

Nonostante l’apprensione iniziale, filtra un cauto ottimismo sulle condizioni del difensore: il quadro clinico, infatti, sembrerebbe meno grave rispetto a quanto temuto immediatamente dopo la caduta, anche se saranno gli esami odierni a fornire indicazioni più precise sui tempi di recupero.

Nella giornata di domenica, la SSC Napoli aveva diffuso un comunicato ufficiale per chiarire l’entità dell’infortunio:

“Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro”.

Lo staff medico azzurro continuerà a monitorare l’evoluzione del problema nelle prossime ore, in attesa di stabilire il percorso terapeutico più adeguato e valutare la disponibilità del giocatore per i prossimi impegni stagionali.