UFFICIALE/ Stadio Maradona, approvati i lavori: l’annuncio del sindaco Manfredi

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha confermato l’approvazione dei lavori necessari per un restyling profondo dello stadio Diego Armando Maradona, volto a trasformare l’impianto di Fuorigrotta in una struttura moderna, sicura e all’altezza dei più prestigiosi standard internazionali.

La sfida di Euro 2032

Il fulcro del progetto è la corsa verso i campionati Europei del 2032. Manfredi ha infatti annunciato che nei prossimi giorni si terrà un nuovo summit con i vertici della UEFA. L’obiettivo è presentare ufficialmente il dossier Napoli per inserire stabilmente lo stadio Maradona tra le sedi che ospiteranno le partite della competizione continentale.

Sinergia istituzionale per il restyling

Uno degli elementi di novità sottolineati dal sindaco riguarda la ritrovata unità d’intenti politica. Per la prima volta, infatti, il Comune potrà contare sul sostegno concreto della Regione Campania, oltre che su quello delle istituzioni nazionali. Questa collaborazione, secondo Manfredi, permetterà di garantire non solo i finanziamenti necessari, ma anche una programmazione degli interventi di lungo periodo.