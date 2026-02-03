Retroscena Di Lorenzo, l’episodio successo il giorno dopo il grave infortunio

Subito dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Rino Gattuso, ha contattato personalmente il terzino azzurro per sincerarsi delle sue condizioni. Lo riporta oggi in edicola il quotidiano Repubblica.

La chiamata inaspettata, ecco l’episodio con Di Lorenzo protagonista

Dopo il consulto medico di ieri a Villa Stuart a Roma, Di Lorenzo è tornato a casa sollevato. Gli esami hanno infatti escluso la necessità di un intervento chirurgico e, soprattutto, hanno confermato che non ci sono lesioni al legamento crociato. Una notizia rassicurante sia per il giocatore sia per il Napoli, ancora alle prese con un momento di emergenza in difesa.

Repubblica racconta inoltre della telefonata tra il giocatore e Gattuso, con il pensiero al doppio spareggio Mondiale di fine marzo, fondamentale per la Nazionale. Il terzino è determinato a recuperare il prima possibile, sia per rispondere alla chiamata azzurra sia per aiutare il Napoli a superare le difficoltà attuali.

Di Lorenzo potrà dunque concentrarsi sulla riabilitazione e sul ritorno in campo senza l’ansia di un intervento chirurgico, un dettaglio che fa tirare un sospiro di sollievo a tifosi e staff tecnico.