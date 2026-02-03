ULTIM’ORA/ L’Inter si salva: clamoroso provvedimento dopo l’episodio di Cremona

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, insieme al divieto di vendita dei biglietti agli stessi residenti in Lombardia per gli incontri in trasferta nel periodo indicato. La misura arriva in seguito al lancio di un petardo durante la trasferta di domenica a Cremona, che ha colpito il portiere della squadra locale, Emil Audero.

Secondo quanto comunicato dal Viminale, il provvedimento è finalizzato a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Resta escluso dalle misure il Derby della Madonnina Milan-Inter dell’8 marzo, in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie tra le due squadre.

L’intervento del governo sottolinea la crescente attenzione verso la sicurezza negli stadi e il contrasto a comportamenti pericolosi da parte dei tifosi, soprattutto in occasione delle trasferte.