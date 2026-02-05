Rebus Anguissa, il recupero slitta ancora: la nuova data prevista per il ritorno in campo

André-Frank Zambo Anguissa continua a non comparire tra i convocati del Napoli e non sarà a disposizione nemmeno per la sfida di sabato contro il Genoa. L’assenza del centrocampista camerunese inizia a far rumore e a tenere tifosi e ambiente con il fiato sospeso.

Le ultime sulle condizioni di Anguissa

Il numero 99, nato a Yaoundé, sembrava aver finalmente superato il problema muscolare che gli aveva impedito di prendere parte alla Coppa d’Africa con la sua Nazionale. Il rientro, però, è stato nuovamente rinviato da un altro stop inatteso: Anguissa ha infatti accusato un fastidio alla schiena, una lombalgia che lo staff medico definisce come un “acciacco delicato”.

Una condizione che, al momento, continua a costringerlo ai box e che priva il Napoli di uno dei suoi pilastri. Anguissa è stato infatti uno dei principali protagonisti dello Scudetto, per equilibrio, fisicità e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco.

La sensazione è che in casa azzurra si voglia procedere con estrema cautela, evitando qualsiasi rischio di ricadute. Ma intanto il tempo passa, le partite si susseguono e l’assenza del centrocampista resta un rebus che il Napoli spera di risolvere al più presto