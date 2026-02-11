De Laurentiis presente a Napoli-Como, il gesto inaspettato del patron prima del calcio d’inizio

La serata amara dell’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia contro il Como, maturata ai calci di rigore, è stata segnata anche da un episodio tanto raro quanto significativo. Prima ancora che il campo emettesse il suo verdetto, allo stadio si era infatti consumata una scena fuori dall’ordinario.

Come avviene spesso nelle occasioni più importanti, in tribuna era presente Aurelio De Laurentiis. Ma questa volta il presidente azzurro, secondo quanto riportato da Il Mattino, ha deciso di andare oltre il consueto ruolo di spettatore attento. Poco prima del fischio d’inizio, De Laurentiis sarebbe infatti sceso in campo per salutare personalmente la squadra.

Un gesto insolito, soprattutto se si considera che il numero uno del club difficilmente frequenta gli spogliatoi o il terreno di gioco nel pre-partita. Un’iniziativa che ha sorpreso l’ambiente e che richiama immagini del passato, quando scene simili erano decisamente più frequenti.

Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, la presenza diretta del presidente a ridosso della squadra si era progressivamente diradata, lasciando pieno spazio all’allenatore nella gestione del gruppo. Proprio per questo, il saluto pre-gara assume un valore particolare, quasi simbolico, alla vigilia di una partita che si sarebbe poi rivelata decisiva.

Un segnale di vicinanza e attenzione che, però, non è bastato a cambiare il destino della serata. Il Napoli ha salutato la Coppa Italia ai rigori, chiudendo una notte iniziata con un gesto fuori copione e conclusa con l’eliminazione dal torneo.