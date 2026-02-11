VIDEO/ Criscitiello attacca Manna: “De Laurentiis risparmi lo stipendio. È una vergogna”

Durissimo affondo di Michele Criscitiello contro il ds Giovanni Manna, dopo la sconfitta del Napoli in Coppa Italia contro il Como ai calci di rigore.

Il direttore di Sportitalia ha invitato De Laurentiis a chiudere i rubinetti urlando “Aurelio, risparmia lo stipendio. Prendi uno che fa le telefonate per Conte” sottolineando come sia “umiliante per un ds dire che fa solo le cose che vuole Conte” in una gestione che ha definito senza mezzi termini come “una vergogna”.

Secondo Criscitiello le gerarchie sarebbero totalmente saltate perché “le squadre le fanno società e dirigenti, non allenatori” e la mancanza di autonomia di Manna lo renderebbe un profilo inutile per il club visto che “se non ha colpe o meriti non lo prendete” lasciando intendere che la figura del direttore sportivo a Napoli sia stata ormai completamente svuotata di senso.