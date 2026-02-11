Perché ieri il pullman del Como era a Ponticelli? Il “disagio” capitato a Nico Paz e compagni

Un percorso insolito, lungo e complicato ha accompagnato l’arrivo del Como allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per la sfida di Coppa Italia, poi vinta dalla formazione lombarda. Alla base dei disagi accusati dalla squadra comasca c’è stato il maltempo che nelle ore precedenti al match ha colpito Napoli e la sua area metropolitana, provocando danni alla viabilità e la chiusura di alcune strade principali.

Il particolare viaggio del Como verso il Maradona

Il pullman del Como, diretto verso Fuorigrotta, è stato infatti costretto a deviare dal tragitto abituale. Le forti piogge hanno causato allagamenti e criticità su diverse arterie di collegamento, rendendo impraticabili alcuni accessi fondamentali alla zona occidentale della città. Una situazione che ha obbligato le autorità a predisporre deviazioni improvvise.

Per questo motivo il mezzo che trasportava squadra e staff ha dovuto attraversare il centro di Ponticelli e successivamente la zona di Volla, allungando sensibilmente i tempi di percorrenza. Un itinerario del tutto atipico per raggiungere lo stadio Maradona, che ha creato più di un disagio logistico al Como, costretto a un viaggio più lungo e stressante alla vigilia di una gara decisiva.

Tra traffico rallentato, strade congestionate e continui cambi di direzione, l’arrivo a Fuorigrotta è avvenuto con maggiore tensione del previsto, incidendo sulla normale routine pre-gara della squadra comasca, abituata a modalità ben diverse di avvicinamento alla partita.

Nonostante le difficoltà legate al maltempo e un viaggio che si è trasformato in una vera e propria prova di resistenza, il Como è riuscito a isolarsi dal contesto esterno e a concentrarsi sul campo, conquistando una vittoria prestigiosa in Coppa Italia proprio nello stadio Maradona.