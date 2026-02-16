Come sta McTominay? Le ultime sullo scozzese e tempi di recupero
Feb 16, 2026 - Michele Massa
Resta da valutare la disponibilità di Scott McTominay in vista della gara di domenica contro l’Atalanta, in programma a Bergamo. Le sue condizioni fisiche sono ancora sotto osservazione e solo nei prossimi giorni sarà possibile capire se potrà essere a disposizione.
Sul tema fa il punto il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, spiegando come l’infiammazione al tendine del gluteo, accusata durante la partita disputata a Stadio Luigi Ferraris di Marassi, continui a condizionare il centrocampista. Il problema non si sarebbe risolto nel corso della scorsa settimana, portando il giocatore a saltare prima i quarti di finale di Coppa Italia contro il Como e successivamente anche la sfida di campionato contro la Roma, confronto diretto per la qualificazione alla Champions League.
L’assenza di McTominay si è fatta sentire anche nella gara disputata allo Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli ha ottenuto una vittoria senza poter contare su uno dei suoi elementi più continui ed efficaci in Serie A.
Lo sguardo dello staff medico e tecnico resta ora rivolto alla trasferta di Bergamo, in attesa di verificare l’evoluzione del quadro clinico e le possibilità di recupero del centrocampista per il prossimo impegno di campionato.