Lucca flop anche in Inghilterra: cosa è successo e perché è finito fuori rosa

Il momento di Lorenzo Lucca in Inghilterra continua a essere complicato. Come già accaduto nell’ultimo turno di Premier League contro il Brighton & Hove Albion FC, l’attaccante ha assistito dalla tribuna anche alla sfida tra Manchester City FC e Nottingham Forest FC. Il centravanti di proprietà del SSC Napoli non è stato nemmeno inserito in panchina, un segnale che conferma la situazione difficile che sta vivendo.

Lucca lontano dai titolari, l’avventura è già al capolinea

Alla base della decisione ci sarebbe uno scarso feeling con l’allenatore, oltre ad alcuni comportamenti che avrebbero deluso l’ambiente tecnico del club. Una situazione che sembra averlo progressivamente allontanato dalle rotazioni della squadra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in Inghilterra si parla ormai di una posizione ai margini della rosa in maniera stabile. Lucca sarebbe infatti considerato l’ultima scelta nelle gerarchie offensive per i prossimi impegni stagionali, con prospettive sempre più incerte sul suo impiego nel finale di stagione.

Alla luce di questo scenario, il mancato riscatto del prestito appare sempre più probabile. Se la situazione non dovesse cambiare nelle prossime settimane, il ritorno al Napoli a fine stagione sembra ormai inevitabile, con il club azzurro che dovrà poi valutare il futuro dell’attaccante.