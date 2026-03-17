Napoli, infortunio Di Lorenzo: c’è la data del rientro. Conte può sorridere
Mar 17, 2026 - Michele Massa
l Napoli intravede finalmente segnali positivi dall’infermeria, ma tra i rientri più attesi c’è soprattutto quello del capitano Giovanni Di Lorenzo. Dopo settimane complicate, il suo recupero rappresenta molto più di una semplice buona notizia: è un passaggio chiave per restituire equilibrio e leadership alla squadra di Antonio Conte.
Il ritorno di Di Lorenzo e la gestione del rientro
Secondo le ultime indiscrezioni, il terzino azzurro potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Milan del 6 aprile allo Stadio Maradona. La sosta arriva nel momento giusto: sarà fondamentale per aumentare i carichi di lavoro e permettere al capitano di ritrovare la miglior condizione possibile. Tuttavia, lo staff medico mantiene la massima cautela: nessuna forzatura, solo sensazioni positive potranno portare alla convocazione.
Nel frattempo, Conte ha già riabbracciato elementi fondamentali come André-Frank Zambo Anguissa, Scott McTominay e Kevin De Bruyne, aumentando il livello complessivo della rosa. Il prossimo a rientrare dovrebbe essere Stanislav Lobotka, altro tassello essenziale per il centrocampo.
La lista degli infortunati si sta quindi accorciando, ma il ritorno di Di Lorenzo resta quello più simbolico. Non solo per ciò che garantisce in campo, ma per il peso specifico che ha nello spogliatoio. Riaverlo nel momento decisivo della stagione potrebbe fare la differenza, permettendo al Napoli di affrontare lo sprint finale con maggiore solidità, esperienza e ambizione.