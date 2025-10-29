Torrone dei morti classico, Kinder o bianco: la ricetta per farlo buono come in pasticceria

La ricorrenza di Ognissanti, che apre il mese di novembre, in Campania si lega alla ricetta di un dolce tipico: il cosiddetto Torrone dei Morti. Si tratta di un dolce, generalmente al cioccolato, dalla forma rettangolare, che può essere consumato in svariati gusti e preparato comodamente a casa.

Torrone dei morti: la ricetta per farlo come in pasticceria

Secondo la tradizione, il torrone rappresenta un omaggio che i vivi preparavano per il “viaggio” dei loro cari defunti. La stessa forma del dolce sembra ricalcare quella di una bara ed ancora oggi viene servito o regalato per la festa di Ognissanti e la commemorazione delle persone scomparse. La ricetta classica prevede l’utilizzo del cioccolato fondente, unitamente alle nocciole, ma nel corso del tempo si sono affermate diverse varianti di questa prelibatezza locale.

Torrone classico alle nocciole

INGREDIENTI

200 grammi di cioccolato fondente;

350 grammi di cioccolato bianco;

100 grammi di cioccolato al latte;

350 grammi di crema alle nocciole o Nutella;

Nocciole intere spellate.

Per prima cosa bisogna munirsi di un recipiente di alluminio della forma adatta o di un semplice stampo per plum-cake. Per formare il guscio basterà sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente per poi riversarlo nello stampo, coprendone la base e i bordi. Lo stampo dovrà poi essere riposto in frigorifero o freezer fino a quando il cioccolato non si sarà solidificato.

Nel frattempo si passerà a tritare il cioccolato bianco, sciogliendolo ancora una volta a bagnomaria. Il composto dovrà poi essere mescolato con la crema alla nocciola e le nocciole precedentemente tostate in padella. Infine la crema ottenuta sarà versata nello stampo (dove il cioccolato fondente sarà ormai solidificato). Ancora una volta il composto sarà riposto in frigorifero fino alla completa solidificazione.

Torrone al Kinder Bueno

INGREDIENTI

200 grammi di cioccolato al latte;

400 grammi di cioccolato bianco;

350 grammi di crema spalmabile alle nocciole bianca (es. Nutkao)

Kinder Bueno.

Si segue lo stesso procedimento della versione classica. La base, stavolta, sarà preparata con il cioccolato al latte sciolto a bagnomaria mentre il ripieno con il cioccolato bianco (sempre sciolto in precedenza) unito alla crema spalmabile alle nocciole bianca. In questo caso, al posto delle nocciole, è possibile inserire all’interno del composto una barretta tagliata a pezzi.

Torrone bianco

INGREDIENTI

200 grammi di cioccolato bianco per la base;

450 grammi di cioccolato bianco per il ripieno;

350 grammi di crema spalmabile bianca.

Anche per la variante bianca il procedimento è lo stesso. La base sarà ricreata con il cioccolato bianco sciolto mentre il ripieno con il restante cioccolato bianco sciolto unito alla crema spalmabile. Il composto può essere arricchito anche con nocciole o pistacchi.