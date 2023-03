Il tempo scorre, la società modifica abitudini e la cultura si rinnova. Di pari passo anche il mondo del lavoro nel corso dei secoli si è trasformato. Nella contemporaneità annoveriamo nuove professioni e anche le modalità di svolgimento registrano forti cambiamenti. Rispetto al passato alcuni mestieri che un tempo erano molti diffusi, sono addirittura scomparsi sopravvivendo nel linguaggio colloquiale. È il caso ad esempio di un mestiere antico come quello dello merdaiolo.

Merdaiolo. Chi era

Nello specifico era addetto a raccogliere gli escrementi dalle strade e dalle stalle. Una sorta di operatore ecologico dei nostri tempi. Chiaro che tale mestiere esisteva quando ancora per spostarsi si andava a cavallo e c’era la necessità di ripulire le vie delle città. Oppure nelle zone di campagna il merdaiolo era chiamato a pulire le stalle liberandole dagli escrementi delle bestie. Oggi il termine merdaiolo è usato come epiteto offensivo in senso generico per definire una persona da cui meglio stare alla larga. In altri casi. Invece, può rivolgersi in senso positivo per indicare una persona furba e scaltra.