Heidi compie 50 anni: ha origini napoletane ed il nonno era un soldato borbonico

Heidi era napoletana: la famosissima pastorella nata nel 1880 dalla penna di Johanna Spyri è conosciuta da intere generazioni grazie al cartone animato del 1974, che quest’anno varca la soglia dei 50 anni. Nella prima puntata, la spiegazione delle origini napoletane della bambina.

Heidi era napoletana, la spiegazione nella prima puntata

Scritta da una svizzera, animata da giapponesi, la tenera Heidi ha origini napoletane. Nell’anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario del cartone che andava in onda proprio nel 1974, torna alla ribalta l’aneddoto sulla storia della bambina cresciuta tra caprette e paesaggi incantati sulle Alpi svizzere.

Una storia che fa affondare le origini di questo personaggio proprio a Napoli: secondo quanto raccontato nella prima puntata della serie animata, il nonno di Heidi sarebbe stato in gioventù un gran giocatore d’azzardo. Perse in questo modo tutti gli averi della sua famiglia, portando alla morte i genitori ed il fratello minore per il dolore.

Il nonno di Heidi, soldato contro i garibaldini

Colpito dalla vergogna, decise di scappare dal suo paese e di arruolarsi come volontario nell’Esercito delle Due Sicilie a sostegno di Ferdinando II di Borbone: una circostanza, quest’ultima, storicamente verosimile poiché in quegli anni l’esercito borbonico era formato da soldati rigidamente selezionati anche al di fuori dei territori del regno.

Nella storia, il vociferare del piccolo paese montano ci fa sapere che il nonno sarebbe stato cacciato dall’esercito per un tafferuglio con alcuni commilitoni: ma anche che egli aveva servito con onore e sprezzo del pericolo la causa di un re che non era il suo. In particolare, si fa riferimento ad episodi avvenuti in Sicilia: anche in questo caso, è possibile collocare storicamente i fatti immaginati dalla Spyri nel 1860, anno in cui le truppe di Re Ferdinando II si batterono proprio sull’isola con i garibaldini.

La vita napoletana del nonno

Il nonno di Heidi sarebbe rimasto a Napoli per molti anni, tornando in Svizzera con un figlio ormai adolescente avuto con una donna napoletana: si tratta del papà di Heidi, di nome Tobias, poi morto prematuramente lasciando la piccola e dando il via alla storia che ha incantato generazioni di lettori e spettatori.

Una genesi che, al di là del fascino, invita a riflettere anche sulle approfondite conoscenze che la scrittrice Johanna Spyri aveva all’epoca delle vicende che accadevano nel sud dell’Italia e di quanto l’avessero colpita: tanto da far partire da lì l’avventura della sua giovanissima eroina.