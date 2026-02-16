“Sulle acque e sulla roccia”: il viaggio umano e spirituale di Pietro nel nuovo libro di Giuseppe Cesareo

“Sulle acque e sulla roccia“, il nuovo libro dello scrittore Giuseppe Cesareo, propone una rilettura intensa, profonda e sorprendentemente attuale della figura di Pietro, uno dei personaggi più umani e complessi del Vangelo.

Un viaggio nel percorso di Pietro tra fede e rinascita: “Sulle acque e sulla roccia”

“Sulle acque e sulla roccia” è molto più di un libro, ma itinerario spirituale, Giuseppe Cesareo lo definisce: “un vero e proprio viaggio nella vita di Pietro che può essere di aiuto nel cammino di fede e nella necessaria ricerca di Dio“.

Non si tratta di una semplice ricostruzione storica, ma di un percorso interiore che invita il lettore a riconoscersi nelle fragilità e rinascite dell’apostolo.

Tra tempesta e stabilità: il simbolismo delle acque e della roccia

Le acque, nella simbologia biblica, rappresentano instabilità, tempeste e dubbi che segnano inevitabilmente la vita di ogni uomo. La roccia, invece, è solidità e compimento: “Nel suo cammino di conversione, Pietro impara a stare in equilibrio tra questi due poli – sottolinea l’autore – è lì che matura la fede“

L’autore Cesareo sceglie di raccontare la storia in prima persona, dando direttamente voce a Pietro: “Il lettore entra nei pensieri dell’apostolo, vive le sue paure fino a sentirlo quasi come un interlocutore contemporaneo“.

Paure e slanci: il volto umano di Pietro

In una società che impone successo, la figura di Pietro emerge con una forza sorprendente. Quando incontra Gesù, ha appena fallito: pescatore esperto, passa una notte intera senza prendere nulla: “Pietro cade, ma si rialza e proprio da quella ferita nasce l’uomo nuovo che guiderà la Chiesa” riflette l’autore. Il messaggio è chiaro: bisogna avere il coraggio di ricominciare.

Per Cesareo, scrivere non è soltanto un mestiere, ma una vocazione. Da giornalista e scrittore, sente la responsabilità di “portare a riva” concetti profondi con un linguaggio accessibile, capace di non creare distanza tra il messaggio e il lettore. Una scrittura che accompagna e non impone.

Fiducia e fragilità per un cammino di speranza

Se “Sulle acque e sulla roccia” avesse una parola conclusiva, sarebbe “Eccomi“: un termine che “si sussurra ed è consapevole delle proprie ferite” riflette l’autore.

L’auspicio di Giuseppe Cesareo è profondo e affidato direttamente al lettore: “Spero che chi legge possa sentirsi compreso da Pietro e riconoscerlo come un compagno di viaggio. Nei momenti in cui sembra di affondare nel mare in tempesta, c’è sempre una mano tesa, pronta a salvarci e a ricondurci sulla roccia“.