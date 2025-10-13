Napoli, al via le riprese di “Solo se canti tu”: Luca Miniero racconta gli esordi di Gigi D’Alessio

Sono iniziate oggi a Napoli le riprese di “Solo se canti tu”, il nuovo film di Luca Miniero, prodotto da Titanus Production e Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Cinema. La pellicola porterà sul grande schermo la storia degli esordi di Gigi D’Alessio, interpretato da Matteo Paolillo, ambientata nella vivace e contraddittoria Napoli degli anni Ottanta, tra passione, sogni e musica.

Nel cast figurano Cristiana Dell’Anna e Antonio De Matteo, che interpreteranno i genitori del giovane cantautore; Giovanni Ludeno sarà Mario Merola, il “re” della sceneggiata napoletana e figura chiave nella formazione artistica di D’Alessio, mentre Renato De Simone vestirà i panni di Vincenzo D’Agostino, amico fraterno e storico paroliere del cantante. Massimiliano Gallo darà invece volto a Tony, il gestore del leggendario locale “Panfilo”.

A impreziosire il film, anche una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio, che apparirà in un cameo simbolico.

«Dalla vita difficile dopo il terremoto ai grandi concerti in piazza Plebiscito: la storia di Gigi D’Alessio racconta quella di una città che negli anni ’80 ha saputo rinascere cambiando pelle e, soprattutto, musica — senza mai smettere di emozionarsi», ha spiegato il regista Luca Miniero.

Le riprese, che si svolgeranno interamente a Napoli, dureranno sette settimane.