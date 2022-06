Reggia Express, torna il viaggio storico: da Napoli a Caserta sul treno d’epoca

Riparte domenica 26 giugno il Reggia Express, il treno storico che partirà dalla stazione di Napoli Centrale con arrivo a Caserta, regalando ai viaggiatori un vero e proprio viaggio all’indietro nel tempo.

Riparte Reggia Express, treno storico da Napoli a Caserta

L’iniziativa è promossa da ACaMIR (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e reti) e Fondazione FS per favorire la riscoperta delle bellezze del territorio attraverso il turismo ferroviario. Il treno d’epoca della Fondazione FS partirà alle ore 10:00 dalla stazione partenopea per giungere, in circa mezz’ora, nelle vicinanze della celebre Reggia vanvitelliana. Il treno di ritorno, con destinazione Napoli, partirà dalla stazione casertana alle 17:00.

I passeggeri del Reggia Express potranno rivivere le atmosfere dei viaggi del passato usufruendo anche di una speciale riduzione sul biglietto di ingresso al Complesso del Vanvitelli. Anche quest’anno, infatti, la Reggia di Caserta ha riservato loro un biglietto speciale: potranno visitare gli Appartamenti Reali, il Parco e il Giardino Inglese al costo di 10 euro (maggiorato di un euro per l’acquisto online).

I biglietti per viaggiare a bordo del Reggia Express possono essere acquistati su tutti i canali di vendita Trenitalia, tradizionali e telematici, nelle agenzie di viaggio abilitate e anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.

RIEPILOGO INFO

COSA: Reggia Express;

QUANDO: domenica 26 giugno 2022;

DOVE: Napoli-Caserta;

MAGGIORI INFO: sito e social Fondazione FS.