A Napoli, in via Partenope, il 15 e il 16 ottobre dalle 9:00 alle 18:00, arriva The Pet Experience, il road show per sensibilizzare sull’adozione degli animali consentendo ai visitatori di mettersi nei panni di un cane grazie alla realtà virtuale a 360° e alle riprese in 8k. Si tratta di uno degli eventi itineranti, completamente gratuito, che si estenderà ad altre importanti città italiane.

A Napoli arriva The Pet Experience, l’evento gratis dedicato al cane

Presso la struttura gonfiabile, che sarà allestita sul lungomare partenopeo, il visitatore si proietterà nel mondo dei nostri amici a quattro zampe: attraverso tecniche cinematografiche assolutamente innovative si “trasformerà” per un momento in un cane, vedendo il mondo che lo circonda dal suo punto di vista e attraverso i suoi occhi.

Sarà presente sul posto anche un educatore cinofilo che fornirà tutte le informazioni necessarie, chiarendo dubbi, curiosità e perplessità sui propri animali. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla conoscenza del proprio animale domestico, offrendo preziosi consigli su come confrontarsi e convivere insieme nel modo più sereno possibile. Allo stesso tempo, punta a lanciare un messaggio di solidarietà ponendo l’attenzione sulla possibilità di adozione presso canili e rifugi.

L’evento verrà realizzato per la prima volta in Europa grazie al contributo di Zoodiaco, azienda leader nella produzione di alimenti per il benessere di cani e gatti. The Pet Experience, nelle stesse date, sarà presente anche a Treviso e Bari mentre il 22 e 23 ottobre si sposterà a Roma e Bologna. Le tappe finali si terranno il 29 e 30 ottobre a Milano.