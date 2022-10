Halloween a Vico Equense, in provincia di Napoli, con misto brace, litri di birra e boccale in regalo. È così che Murphy’s Law Pub festeggerà con i propri clienti la serata del 31 ottobre, la vigilia di Ognissanti che da anni ormai è divenuta un’occasione per trascorrere una serata tra amici e divertimento. Proprio la socialità e la voglia di stare insieme sono gli elementi che ispirano le iniziative del locale di Corso Caulino: nulla di meglio di tanta ottima carne da condividere con gli amici e, per ricordo, il boccale di vetro da un litro da portare a casa.

Halloween a Vico Equense con Murphy’s Law Pub

Il misto brace di Murphy’s Law Pub è ormai diventato leggendario: sono tantissime le persone che lo scelgono per la selezione di carne di grande qualità ed in formati differenti tra loro, da quello al metro per 8 persone al Royal, passando per il Misto Murphy’s tradizionale: Picanha Angus Australiana, Tagliata di Scottona Prussiana, Ribs in salsa teriyaki, carne di maiale beneventano, arrosto di pollo. Il tutto servito su pietra lavica ed accompagnato da patatine fritte oltre, ovviamente, a una selezione di birre artigianali sia alla spina che in bottiglia.

Non solo Misto Brace

Il misto brace è il cavallo di battaglia del locale ma non è l’unica opzione a disposizione dei clienti: è vasta infatti la possibilità di scelta tra i panini, tutti estremamente studiati e peculiari a partire dal tipo di pane utilizzato: dal Max Stirner, con pane all’acqua di mare, a Jack in Pink, con un pane alla barbabietola di colore rosa che racchiude – tra gli altri ingredienti – un hambuger al jack Daniel’s con panatura ai cornflakes.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Halloween a Vico Equense

Dove: Murphy’s Law Pub Vico Equense

Indirizzo: Corso Caulino 77, Vico Equense, Napoli

Info e prenotazioni: +39081 802 8590