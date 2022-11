Arriva la pista di pattinaggio a due passi dal mare di Bacoli: sarà per adulti e bambini

Pista di pattinaggio a Bacoli. Dopo l’accensione delle luminarie alla Casina Vanvitelliana e le luci d’artista nel centro, verrà installata la pista di ghiaccio a due passi dal mare e dai monumenti principali.

Arriva la pista di pattinaggio a Bacoli

“Tra pochi giorni, a Bacoli, sarà possibile pattinare sul ghiaccio. – a dirlo è il sindaco Josi Gerardo della Ragione – Piazza Marconi diventerà un luogo di festa. Per tutti. E sarà un Natale spettacolare nel centro della città. Con tanti accessi gratuiti per bambini”.

“Ed una grande pista capace di accogliere non solo i più piccoli. – ha continuato – Ma anche i ragazzi, gli adulti. Stiamo per accogliere la pista di ghiaccio. Una novità tanto attesa. A due passi dal mare, dalla Marina Grande, dai siti archeologici, dal Centro Storico. Perché la nostra città può essere attrattiva non solo in estate. Ma tutto l’anno. Siamo felici di poter sostenere iniziative a favore del commercio, della felicità dei nostri figli, dei bacolesi, e di tutti coloro che vorranno trascorrere le loro giornate nella nostra terra. Ma le novità non finiscono qui”.

“Dopo le Luci d’Artista al Parco Vanvitelliano, tanto altro ancora accadrà. Ringrazio gli assessori Mariano Scotto di Vetta e Vittorio Ambrosino per quanto stanno programmando. Sarà un Natale davvero speciale. In tutto il paese. Insieme, lo renderemo unico. Un passo alla volta“, ha concluso il primo cittadino.

Inaugurate le luci d’artista

Sono state inaugurate nella serata di domenica le Luci d’Artista di Bacoli, nel Parco Borbonico del Fusaro, in presenza del sindaco, Josi Gerardo della Ragione, e di numerose famiglie che hanno assistito allo spettacolo dell’accensione delle luminarie natalizie, nell’atmosfera suggestiva della splendida Casina Vanvitelliana.

Si tratta di un vero e proprio parco incantato, con figure e personaggi delle fiabe, è stato allestito all’interno del sito. Non mancano gli elfi, una grande carrozza illuminata e un Babbo Natale gigante. Inoltre, la celebre Casina Vanvitelliana è stata illuminata con milioni di luci regalando uno spettacolo unico ai visitatori.