Si inaugura oggi La Citta del Natale, uno dei grandi eventi delle festività che animerà il Napoletano, riempiendo di magia il centro di Sant’Antonio Abate, con luci, spettacoli, mercatini e non solo: l’intero programma di tutte le attrazioni presenti è stato reso noto dal sindaco Ilaria Abagnale.

Città del Natale nel Napoletano: il programma e le attrazioni

L’evento, patrocinato dal Comune di Sant’Antonio Abate e organizzato da All Party, nelle precedenti edizioni ha attratto migliaia di visitatori provenienti dall’intera Campania e oltre. La grande festa natalizia prende il via oggi, 30 novembre, con l’evento inaugurale, e terminerà il giorno di Santo Stefano con un grande spettacolo di chiusura.

In occasione delle festività natalizie, l’intero Paese sarò adornato di scenografie a tema, arricchite con installazioni artistiche di fama mondiale. Quest’anno nel Comune napoletano sarà possibile respirare la magica atmosfera del Natale londinese: in esclusiva per la cittadina, infatti, sono stati riprodotti gli angeli di Regent Street, la luminosa attrazione iconica della città di Londra che affascina ogni anno migliaia di turisti.

I visitatori saranno proiettati in un vero e proprio villaggio, fatto di imperdibili tappe tra l’incontro con Babbo Natale, il villaggio degli elfi, il mondo di marzapane, la città del Grinch, il laghetto incantato, il rifugio delle renne, il laboratorio delle letterine e la stazione del Polar Express.

L’itinerario per incontrare il magico nonnino condurrà grandi e piccini attraverso tre tappe: il regno del ghiaccio tra animali e cime innevate, la fabbrica dei giocattoli e la stanza di Santa Claus dove il protagonista indiscusso del villaggio attenderà i suoi ospiti sulla sua inconfondibile poltrona.

“Prima di arrivare a conoscere il vero Babbo Natale, i nostri ospiti saranno avvolti da un fascio di luci della ruota panoramica e della giostra carosello, riflessi nella nostra pista di ghiaccio, accompagnati all’incontro con artigiani, a gustare delizie gastronomiche e ad acquistare decorazioni e composizioni personalizzate per dare alla propria casa un’emozione speciale. Ma non è tutto” – ha rivelato il sindaco.

“Quest’anno si potrà visitare la casetta del guardiano di Natale, il rivisitato villaggio degli elfi, il dolce mondo del marzapane, la città del Grinch, il rifugio delle renne, giungere alla stazione del Polar Express, salire sul primo treno che porta al laboratorio delle letterine e trascrivere tutti i sogni ed i desideri da lasciare direttamente tra le mani dell’anziano più buono che ci sia”.

Non manca l’area food che occupa un intero padiglione. Tutti i giorni, inoltre, si susseguiranno diversi spettacoli: gran parata dei personaggi di Natale, spettacoli musicali, babydance, l’incontro con Gimpy l’elfo burlone.

E’ possibile acquistare il biglietto direttamente online, attraverso il sito ufficiale dell’evento, al costo di 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini fino ai 14 anni compiuti. Per chi è meno di 90 cm l’ingresso è gratuito così come per le persone diversamente abili e i residenti nel Comune di Sant’Antonio Abate.

La Città del Natale apre tutti i giorni dalle ore 17:00 alle 22:00 mentre la domenica l’ingresso al pubblico è consentito già dalle 10:00. A disposizione dei visitatori ci sono ben tre parcheggi: in via Lettere, via Scafati e presso la sede dell’ex Dorotea.