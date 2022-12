Festival delle Scale di Napoli: passeggiate, visite e musica in città. Il programma

Festival delle Scale di Napoli. Presentato a Palazzo San Giacomo il “Festival delle Scale di Napoli” giunto alla sua XI edizione che quest’anno si avvale della collaborazione del Segretariato del Patto Europeo per il Clima ed il Patrocinio del Comune di Napoli e delle Municipalità 2,3 e 5. L’evento, che si svolgerà dal 2 dicembre all’8 gennaio è incentrato sulla valorizzazione culturale e sulla rifunzionalizzazione del patrimonio di scale e percorsi gradonati che sono parte integrante del tessuto urbano di Napoli. Sono oltre 200 i percorsi tra gradini, rampe, scale e gradonate che attraversano obliquamente Napoli segnandone il territorio.

Festival delle Scale di Napoli. Cos’è

Il Festival delle Scale di Napoli è un vero e proprio festival civico, nato dal basso, che mira a riconoscere le scale napoletane come elemento identitario forte della città non solo dal punto di vista geografico-ambientale ma anche dal punto di vista culturale e paesaggistico. Il tutto in consonanza con quanto approvato nel luglio scorso dalla Giunta Municipale di Napoli che ha dato via libera alla progettazione esecutiva della “Città Verticale” con 7.800.000 euro del Patto per Napoli del 2016. Un progetto fortemente voluto e sollecitato dallo stesso Coordinamento Scale di Napoli, e che vede protagonisti alcuni percorsi storici delle scale napoletane – scala di Montesanto, Pedamentina, Petraio, Moiariello, salita Cacciottoli. In particolare l’edizione di quest’anno affianca il racconto delle scale al tema del clima per riflettere, in modi diversi e adatti a tutti, sui grandi temi del cambiamento climatico e della sostenibilità. Visite guidate, passeggiate narrate, spettacoli itineranti con letture e drammatizzazioni, interventi musicali, tour fotografici caratterizzeranno questa edizione. Il progetto vedrà la partecipazione di 38 associazioni ed il coinvolgimento degli abitanti dei luoghi prescelti per le iniziative.

Festival delle Scale di Napoli. Le parole dell’Assessora al Turismo

“Il Festival delle Scale che giunge alla 11ª edizione è davvero molto significativo per il nostro programma di offerta turistica – ha dichiarato l’Assessore al Turismo Teresa Armato – Rappresenta un modo alternativo di godere e di conoscere la nostra città sia dal punto di vista paesaggistico, perché la città vista dal mare è diversa dalla città vista dalle scale, che dal punto di vista della sostenibilità ambientale perché non inquina e dà la possibilità alle persone anche di fare un po’ di attività fisica che non guasta mai. Recentemente la Giunta ha approvato una delibera del vicesindaco Laura Lieto che stanzia, proprio per la progettazione della città verticale, oltre 7 milioni di euro. È un impegno che vogliamo assumerci anche con queste associazioni, e con questa forma positiva di civismo diffuso, quello di accompagnare anche nei prossimi anni questa bella manifestazione”.

“Andare sulle scale non è un’occasione solo per tagliare un percorso, ma per vedere come si vive sulle scale a Napoli – ha osservato Luigi Carbone, Presidente Commissione Cultura, Turismo e Attività produttive – È diventata arte questa capacità delle comunità che da anni ci vivono e andarci con dei percorsi, anche di intrattenimento, diventa occasione per dire ai cittadini napoletani e ai visitatori vedete che le scale non sono solo un mezzo ecologico per raggiungere due luoghi, ma per fare arte e bellezza in un posto che offre tantissimo”.

“45 eventi, visite guidate, visite teatralizzate, stand espositivi per un mese realizzati da circa 50 associazioni – ha ricordato Carmine Maturo del Coordinamento Scale di Napoli – sono i numeri di questo evento dedicato a rilanciare Napoli, un’altra Napoli più bella più vivibile e più condivisibile”.

Chi partecipa

Il Festival delle Scale di Napoli – XI edizione è a cura delle associazioni del Coordinamento Scale di Napoli. Comitato organizzativo: Gabriella Guida, Guido Liotti, Carmine Maturo, Pamela Palomba. Le Associazioni aderenti al Coordinamento Scale di Napoli: Associazione Napoletana Beni Culturali, Gente Green APS progetto Lo Sguardo che Trasforma Locus iste Luoghi e Memoria, GreenPolis, Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS, WWF Napoli, Quartiere Intelligente I Soggetti aderenti all’XI edizione del Festival delle Scale di Napoli: Associazione culturale Lillerie, Marinella Di Martino, Zena Rotundi, Ciro Brunas, Teatrinfiore, Martylla, APSIS Napoli, Shen Wellness Education & Health Coach, Angeli del Bello Napoli, Primavera Arte, Associazione per lo sviluppo sostenibile e la parità di genere, MUNA: Multicontaminazioni Napoli aps, Associazione Asso è…La Strada Ci Insegna ODV, Ass. Cult.Il cammino dei Campi Flegrei, FIAB Napoli Cicloverdi, Associazione Liberamente, K’ Nature, Artexperience APS, Pachamama Odv, The Florist Bar, Associazione culturale Medea Art, Foresta cooperativa sociale, Semenza associazione di promozione sociale, Ponti tra Quartiere e Vallone APS, Parco dei Quartieri Spagnoli APS, Ass. Culturale Muricena Tatro, Amici del Real Bosco di Capodimonte, Musi Capodimonte, Borgo Ponti Rossi. Il Festival delle Scale aderisce a AMODO (Alleanza Mobilità Dolce). Sul sito del Comune di Napoli è possibile leggere il programma completo