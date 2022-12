E’ partita ieri la 17esima edizione delle Luci d’Artista di Salerno, con l’accensione delle spettacolari luminarie che illumineranno le strade e le piazze cittadine fino al prossimo 29 gennaio. Si tratta di uno degli eventi più attesi in Campania nel periodo natalizio che continua ad attrarre migliaia di visitatori e turisti.

Parte Luci d’Artista di Salerno 2022: le luminarie sono spettacolari

Le luminarie, posizionate da Largo Campo e in Villa Comunale fino a corso Vittorio Emanuele, coprendo la zona della stazione e le piazze orientali, richiamano temi nuovi e capaci di proiettare il visitatore in un’atmosfera magica: ci sono gli animali, le stelle, la natura, i richiami al mondo fiabesco e al mito.

L’unicorno, il mammut, l’araba fenice, il volo delle farfalle: sono solo alcune delle meraviglie luminose da ammirare. Non manca il suggestivo Albero della Vita con un cielo di luci blu né il maestoso albero di Natale, con nuove decorazioni, in piazza Portanova, alto oltre venti metri e arricchito da fiori e stelle. Più grande e interattivo è, inoltre, l’albero allestito in piazza Vittorio Veneto.

“Benvenuti a Luci d’Artista. E’ finalmente tornata la splendida manifestazione d’arte luminosa nelle strade e nelle piazze della nostra città, organizzata dal Comune di Salerno con il contributo della Regione Campania, che ogni anno attrae centinaia di migliaia di visitatori” – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli attraverso i social.

“Salerno accende la fantasia con animali leggendari, elementi mitologici, fiabeschi, ambientali, esotici, stellari, con l’albero della vita e il grande albero di Natale in piazza Portanova. Da Salerno parte un messaggio di speranza e di luce nel segno dell’incanto e della meraviglia. Vi aspettiamo fino al 29 gennaio per respirare insieme questa magica atmosfera” – ha concluso.