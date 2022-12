Vomero, inizia il Natale tra le vie dello shopping: Babbo Natale, spettacoli e artisti

Napoli – Partono oggi, 3 dicembre, gli eventi di Natale organizzati nei quartieri Vomero ed Arenella da Confcommercio Campania e dalla Confcommercio Imprese Collinari, guidata da Georgia Forte. Le vie dello shopping natalizio, durante i prossimi weekend, ospiteranno artisti di strada, attrazioni e animazione per allietare famiglie e bambini.

Eventi di Natale al Vomero: il programma

Passeggiando per le principali strade e piazze dei due quartieri della V Municipalità sarà possibile assistere a spettacolari esibizioni. Ci sarà un vero Babbo Natale accompagnato da un gruppo di artisti come la regina del fuoco, gli angeli luminosi danzanti, il giocoliere multicolor e gli artisti del team Kiki Events. Esposto all’ammirazione di cittadini e visitatori anche l’albero di Natale animato.

Le esibizioni si concentreranno nei seguenti giorni: il 3 dicembre in Piazza Fuga (17.30 – 20.00), il 4 dicembre in Piazza Totò (10.30 – 13.30), il 9 dicembre in Piazza Medaglie d’Oro (17.30 – 20.00), il 10 dicembre in Piazza Arenella (17.30 – 20.00), l’11 dicembre in via Luca Giordano (10.30 – 13.30), il 17 dicembre in Piazza degli Artisti (17.30 – 20.00) e il 18 dicembre in Piazza 4 Giornate (10.30 – 12.30).

Intanto anche il Comune di Napoli ha reso noto il programma di Altri Natali, la rassegna che dall’8 al 30 dicembre interesserà le 10 municipalità cittadine con oltre 250 eventi di musica, teatro, danza, cinema e laboratori creativi. Iniziative gratuite, alcune con prenotazione obbligatoria, arricchite dalla presenza di grandi ospiti come Peppe Barra e Maurizio De Giovanni.