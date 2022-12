Festa Torrone e Croccantino, spettacolari parate e Casa di Babbo Natale: ingresso gratis

Dall’8 all’11 dicembre e nel weekend del 17 e 18 dicembre a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, torna la Festa del Torrone e del Croccantino, giunta alla sua ventesima edizione per celebrare il tipico dolce locale con un programma ricco di spettacoli. Si tratta di uno degli eventi più importanti del Sannio e dell’intera Campania per la promozione del territorio.

A Benevento c’è la Festa del Torrone e del Croccantino

Una vera e propria fiera dedicata al tipico dolce di San Marco realizzato con mandorle, nocciole e zucchero, avvolti in un finissimo involucro di cioccolato fondente. Un’opportunità per far visita al suggestivo borgo beneventano, immergendosi nelle tradizioni e nei sapori inconfondibili della nostra terra regalandosi, allo stesso tempo, momenti di puro divertimento.

Per tutta la durata dell’evento, infatti, sarà possibile assistere alle spettacolari parate, concerti, esibizioni di danza e degli artisti di strada. Le vie del centro storico saranno invase dalla magia del presepe vivente e dai mercatini di Natale. I visitatori potranno accedere anche al Museo Orologi da Torre per ammirare la storica collezione di orologi.

Oltre agli stand del croccantino l’ampia area food sarà arricchita da prodotti tipici e zeppole calde. Non mancheranno laboratori e spettacoli per i più piccoli né la bellissima Casa di Babbo Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Tra gli eventi più attesi la grande festa per il Megacroccantino che si terrà nella giornata di domenica 11 dicembre.

Festa del torrone e del croccantino: il programma

Si parte domani, 8 dicembre, con la benedizione e inaugurazione della festa seguita dalla Parata delle Majorette. Si susseguiranno le esibizioni del gruppo folk A funtanella, degli artisti di strada, le melodie di Natale e il gruppo musicale Voglia d’estate. La Casa di Babbo Natale sarà pronta ad accogliere i bambini regalando loro un gadget.

Venerdì, 9 dicembre, tra presepe vivente e melodie di Natale in compagnia degli zampognari, la serata si concluderà con il gruppo musicale Valentino&Gilda. Sabato, 10 dicembre, torneranno gli artisti di strada e il presepe vivente. A fine serata si esibiranno i Free Rolling AndJ. Domenica, 11 dicembre, si alterneranno due gruppi folk e sarà realizzato il Megacroccantino.

Nelle due giornate conclusive, del 17 e 18 dicembre, si terranno esibizioni di ballo e lo spettacolo di burattini. Per chiudere la manifestazione ci sarà nuovamente la grande Parata delle Majorette.