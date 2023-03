Festa del papà con la Fabbrica del Cioccolato: 2 giorni di festa, spettacoli e tanti dolci

Sabato 18 e domenica 19 marzo, in occasione della festa del papà, la Settecentesca Villa Bruno, di San Giorgio a Cremano, darà il via allo show interattivo La Fabbrica del Cioccolato con il bizzarro Willy Wonka e i suoi aiutanti. Si tratta di una nuova avventura del format Ma dove vivono i cartoni di Aurora Manuele, con la direzione artistica di Francesco Chiaiese.

Festa del papà a San Giorgio con La Fabbrica del Cioccolato

In entrambe le giornate i piccoli ospiti, insieme ai loro familiari, prenderanno parte ad uno spettacolo coinvolgente e multisensoriale. Un vero e proprio viaggio interattivo in cui passeranno da spettatori ad attori protagonisti tra sorprese e momenti golosi.

Willy Wonka, il proprietario della fabbrica di cioccolato più grande del mondo, affiancato dagli indigeni di Umpa Lumpa, darà il via ad un concorso speciale per i partecipanti. In alcune tavolette di cioccolato, infatti, ha inserito dei biglietti d’oro e solo i fortunati che troveranno il ticket potranno trascorrere una speciale giornata all’interno della sua fabbrica.

Così tutti i bambini che varcheranno la soglia di Villa Bruno riceveranno, all’ingresso, le monete magiche per acquistare il cioccolato ed aggiudicarsi i Golden Ticket. Subito dopo potranno “partire” alla volta di un goloso viaggio interattivo, guidati da Willy Wonka.

“Lo stravagante Willy Wonka coinvolgerà i bambini in un viaggio emozionale attraverso i cinque sensi. E questa non è la cosa più emozionante che accadrà. Stiamo, infatti, preparando altre sorprese ancora più straordinarie e fantastiche. Soprese misteriose e stupefacenti che incanteranno, delizieranno, incuriosiranno, sbalordiranno i nostri fantastici ospiti. Cose che neanche nei loro sogni più folli avrebbero potuto immaginare. Uno spettacolo, un’esperienza, un’emozione ricca di musica, colpi di scena, risate e dolciumi” – spiegano gli organizzatori.

Sia il 18 che il 19 marzo sono previsti ingressi nelle seguenti ore: 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18. I bambini possono completare l’esperienza in fabbrica con il GustaTicket che permette di ritirare tante delizie come pop-corn, caramelle tutti frutti, un Wonka Cola, un lecca lecca che mai si consuma, il magico ovetto dell’Oca Wonka. Il costo del biglietto è di 10 euro, gratis per gli under 3 anni. Per info e prenotazioni è possibile consultare il sito.