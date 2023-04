Torna la Festa del Carciofo, menù ricchi di specialità e tanti spettacoli: il programma

Dal 28 aprile al primo maggio ad Auletta, in provincia di Salerno, torna Bianco Tanagro, la grande Festa dedicata al Carciofo Bianco che, giunto alla sua undicesima edizione, continua ad attestarsi tra gli eventi gastronomici più importanti del territorio.

Bianco Tanagro, la Festa del Carciofo: il programma

Il borgo della Valle del Tanagro si vestirà a festa per 4 giorni accogliendo i visitatori dalle 10 del mattino fino a tarda sera. Sia a pranzo che a cena sarà possibile degustare le pietanze dei ricchi menù dedicati al carciofo bianco, perdendosi tra le vie dei mercatini tipici e artigianali curati da Gusto Italia.

Non mancherà il divertimento per grandi e piccini con il lancio del Bianco Festival che, tra artisti di strada, gruppi folk e musicali, presentazioni di libri e numerose attività culturali, animerà il centro di Auletta per l’intera durata dell’evento.

Tra i gruppi folkloristici e musicali che si esibiranno: Gruppo Folkloristico Gregoriano, Taranta Nova, I suoni del Serino, A paranza do’ Tramuntan, Bassa Musica città di Molfetta, Paranza Picentina, I briganti del re, Le assurd, La posteggia napoletana, Lanternina Folk, La torre di Babele, Tammorasia, La paranza dell’Agro, Skene, Ascarime, I Picarielli, Stragatti, Nop Feat Angelo Loia, L’Antiqua Giostra, Bellizzica, Majorette di Altavilla Silentina, Lavello, Vient e’ terra, Aplafragmoides, Amici della Tamorra.

Gli artisti di strada metteranno in scena decine di spettacoli per le vie centrali del borgo: da One man show alla Giocoleria comica, da Jolly Roger Street Parade a Dama Bacco. Sabato, domenica e lunedì, alle ore 17:30 e alle ore 19:30, sarà possibile visitare il castello di Auletta, di origini medioevali, grazie allo spettacolo I fantasmi del castello a cura dell’Associazione Culturale Artificio.

Ad Auletta prenderà vita anche il Festival dei Murales: nel pomeriggio di domenica saranno svelate le nuove opere che celebrano il rapporto tra il paese e il carciofo bianco del Tanagro. Dal 13 al 23 aprile, invece, partirà la Settimana Gastronomica con i ristoranti aderenti che proporranno specialità a base di carciofo.

L’inaugurazione della kermesse si terrà alle ore 17:00 del 28 aprile, in presenza delle cariche istituzionali della città. Alle 19:30 sarà anche consegnato ufficialmente l’ottavo Carciofo D’Oro al conduttore Rai Giuseppe Calabrese, attento sostenitore delle piccole produzioni di eccellenza italiane. Sabato 29 aprile, alle ore 14:00, si terrà la diretta del Tg3 Itinerante condotta da Rino Genovese.

Si rinnova, inoltre, l’appuntamento con i salotti culinari e culturali condotti dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti. Tra gli ospiti attesi: i maestri pasticcieri Domenico e Antonio Manfredi, i giornalisti Enzo Landolfi e Rino Genovese, lo chef Gianluca Petrosino, lo scrittore Mimmo Toscano, il pizzaiolo Christian Santomauro e la giornalista Sara Manisera, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali e di Confagricoltura.