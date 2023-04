Comicon a Napoli, c’è la mappa del grande villaggio: tra le novità l’area Tattoo

È stata pubblicata la mappa del Comicon 2023, uno dei più grandi eventi europei di intrattenimento culturale che si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 28 aprile al 1 maggio con un programma ricco di sorprese e ospiti d’eccellenza.

Mappa del Comicon 2023 alla Mostra d’Oltremare di Napoli

La piantina riproduce il grande villaggio dei cosplayer, dedicato agli amanti di fumetti, giochi, cinema, serie tv e musica, che per l’edizione partenopea del 2023 si arricchisce di tre nuove aree: Street Plaza dedicata alla cultura urban e al mondo dello streetwear dotata di uno skate park e di uno spazio street dance; sala incontri WOW, un’area kids estesa con mostre, laboratori e una sala dedicata agli incontri; Arena Flegrea che torna a distanza di 4 anni con la Tattoo Alley, la nuova area dedicata ai tatuatori.

Sono sei i varchi per accedere al villaggio disposti in via Usodimare (Edenlandia), via Terracina, piazzale Tecchio, via Marconi (per le scuole) seguito da un altro ingresso riservato agli accreditati così come quello posto in via Kennedy.

Tanti i padiglioni riservati ognuno ad una particolare area di intrattenimento: kids, fumetto, gioco (con annessa ludoteca), videogame, cinema e serie TV. Non manca il Cosplay District e il Neverland, con mercatino artigianale, giochi di ruolo dal vivo, villaggio medievale e war games.

Ampio spazio anche quest’anno sarà dedicato all’Asian Village, tra le aree più seguite ed amate del Festival, con sale incontri, mostre asian e editori manga. Diversi i market e le aree food disseminate lungo i padiglioni per offrire ai visitatori un’esperienza di divertimento ma anche di gusto.

Quest’anno, inoltre, oltre alla Cosplay Challenge Pro e la Cosplay Challenge Kids non mancherà la Comicon Cosplay Challenge Regular, la gara dedicata a tutti gli appassionati di cosplay che hanno voglia di mettersi in gioco e sfilare con il proprio costume. Per il programma completo del festival è possibile consultare il sito ufficiale.

Comicon 2023 a Napoli: prezzi e biglietti

L’ingresso alla Mostra è consentito dalle 10:00 alle 19:00. E’ possibile acquistare il proprio biglietto online, collegandosi all’apposita sezione del sito, e scegliendo la data che si preferisce. Il ticket ha un costo di 12 euro (+1,60 euro di prevendita), ridotto a 8 euro per la fascia 6-11 anni.