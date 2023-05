Meraviglia a Pompei ed Ercolano: scavi archeologici aperti di notte a 1 euro

La Notte Europea dei Musei 2023 anche agli Scavi Archeologici di Pompei e gli Scavi Archeologici di Ercolano. Sabato 13 maggio ingresso serale dalle ore 20.00 alle 23.00 (chiusura biglietterie ore 22) in tutti i siti archeologici vesuviani, compresi la Villa di Poppea ad Oplontis, la Villa Regina a Boscoreale e Villa San Marco a Stabiae. Ingresso al costo simbolico di 1 euro (gratuito a Villa San Marco e per i minori di 18 anni in tutti i siti, come da normativa vigente). L’iniziativa è stata accolta anche dalla Reggia di Caserta e dai principali musei di Napoli.

Notte Europea dei Musei 2023 agli Scavi di Pompei

A Pompei, entrando da Porta Marina si potrà visitare l’area monumentale del Foro Civile, dove si affacciano tutti i principali edifici pubblici per l’amministrazione della città e della giustizia, per la gestione degli affari, per le attività commerciali, come i mercati, oltre ai principali luoghi di culto cittadino. Il percorso si conclude con la visita all’Antiquarium, che ospita uno spazio museale dedicato all’esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei. Uscita da Piazza Esedra.

Il biglietto di 1 euro per la Notte Europea dei Musei 2023 agli Scavi di Pompei è acquistabile esclusivamente sul sito di Ticketone. Il limite di accesso alla serata è di 1500 ingressi.

Contestualmente al Teatro Piccolo “Odeion” sarà proiettata alle ore 21,00 (ingresso da Piazza Esedra a partire dalle 20.15) la nuova opera filmica dell’artista egiziano Wael Shawky (Alessandria d’Egitto, 1971)I Am Hymns of the New Temples. Biglietto di 5 euro acquistabile esclusivamente su Ticketone. La proiezione sarà riproposta anche domenica 14 maggio 2023.

Notte Europea dei Musei 2023 agli Scavi di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano partecipa all’iniziativa europea con l’apertura straordinaria serale del percorso sotterraneo del Teatro Antico con tre turni di visita – alle ore 20.00, 21.00 e 22.00 – aperti per gruppi di massimo 10 persone per ciascun turno; la durata della visita sarà di circa 50 minuti.

Il costo del biglietto sarà di 1,00 euro, salvo le gratuità previste dalla normativa. L’acquisto dei biglietti potrà avvenire on line al sito www.ticketone.it (prevendita 1,50 €) e in biglietteria. La vendita per la visita al Teatro terminerà, sia on line, sia in biglietteria, alle ore 18.00 del 13 maggio.

I visitatori sono invitati a presentarsi all’ingresso del teatro, in Corso Resina n. 187, con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio della visita. Si ricorda che il percorso è dedicato solo a chi ha compiuto 18 anni.

A causa del numero dei posti limitati si consiglia di programmare in anticipo l’acquisto del biglietto. Si ricorda inoltre che il costo del biglietto di accesso al Teatro Antico per le visite diurne rispetterà le consuete tariffe e che in occasione della Notte Europea dei Musei l’area archeologica non sarà visitabile.