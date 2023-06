Arriva Baccalà Village nel Napoletano, tante specialità e menù a 15 euro: il programma

Dall’8 al 10 giugno nell’area mercatale di Caivano, Napoli, arriva Baccalà Village, il primo festival itinerante dedicato ad uno dei piatti più antichi ed amati della tradizione culinaria campana. Si tratta di uno degli eventi gastronomici più attesi della cittadinanza. L’ingresso è gratis per tutti.

A Caivano arriva Baccalà Village: menù e prezzi

Si susseguiranno tre giornate all’insegna del gusto e del divertimento, tra prelibatezze, spettacoli e area giochi. L’apertura degli stand è prevista per le ore 18:00 con chiusura a mezzanotte. Nel corso delle serate sarà possibile assaggiare e gustare tanti piatti a base di baccalà, compresi pizze e dolci.

Il Menù Completo, al costo di 25 euro, prevede antipasto, primo, secondo, bibita, sfogliatella e caffè. Il Menù Secondo, di 18 euro, si compone di antipasto, secondo, bibita, sfogliatella e caffè. I Menù Primo e Menù Pizza, di 15 euro, prevedono antipasto, primo piatto o pizza, bibita, sfogliatella e caffè. E’ possibile, inoltre, usufruire del menù alla carta e non solo di quelli fissi.

Bruschette, crocchè e polpette con baccalà sono solo alcuni degli sfiziosi antipasti preparati al momento. Immancabili, tra i primi, i paccheri con baccalà e i mezzi ziti alla genovese con baccalà. Fritto con friarielli, gratinato al forno o in cassuola, il baccalà sarà servito nelle sue più svariate varianti.

Anche sulle pizze il gustoso pesce la farà da padrone e persino nei dolci: il cioccolatino al baccalà sarà la ciliegina finale per gli amanti della pietanza. Non mancheranno piatti dedicati a chi non ama il baccalà con tanti primi, secondi, pizze e dolci della tradizione napoletana e americana.

Completano il programma della manifestazione diversi momenti di convivialità e spettacoli per grandi e piccini. Tra gli ospiti già annunciati ci sono Luca il Sole di Notte (9 giugno alle 21:00), Pastellesse Sound Group (10 giugno alle 21:00), Gskianto e Dj-set (11 giugno alle 18.00)