Festival del Panuozzo di Gragnano, 3 giorni di cibo e spettacoli: Arteteca e Peppe Iodice

Dal 25 al 27 giugno torna il Festival del Panuozzo a Gragnano, uno degli eventi gastronomici più atteso dalla cittadinanza e dedicato ad una delle specialità del territorio. La manifestazione, curata dall’Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano, è ad ingresso gratis.

Torna il Festival del Panuozzo a Gragnano

Per le tre giornate, in via Quarantola, dalle ore 19:00 prenderà il via la grande festa con il vero e unico panuozzo di Gragnano. Sarà possibile degustare la prelibatezza gragnanese nei suoi gusti classici ma anche nelle sue speciali varianti tra salsicce, patate al forno, melanzane, porchetta, pancetta, datterino giallo e tanti altri ingredienti d’eccellenza.

Non mancherà l’area food dedicata alle degustazioni per celiaci che potranno assaggiare le più svariate specialità senza glutine. Le più rinomate pizzerie e panuozzerie del posto saranno pronte a soddisfare anche i palati più esigenti.

Sarà allestito un vero e proprio percorso del gusto con 11 forni, più uno gluten free, per deliziare il classico pane dalla forma ovale, sperimentandone le innovative farciture. Ampia anche la sezione dell’intrattenimento con artisti di strada, musica, laboratori per bambini e la diretta live di Radio Ibiza. Le serate saranno raccontate sui social dai foodblogger più popolari. Tra gli ospiti d’eccezione il duo degli Arteteca (26 giugno) e il comico Peppe Iodice (27 giugno).

Intanto, a Napoli, prosegue il Pizza Village, l’evento dedicato ad un’altra specialità territoriale, il piatto partenopeo per eccellenza. Fino al 25 giugno sarà possibile raggiungere la Mostra d’Oltremare per degustare un menù a base di pizza e assistere ai numerosi concerti che caratterizzeranno l’intera kermesse.

Tra gli ospiti che si esibiranno sul palco della grande struttura fieristica ci sono Gigi Finizio, Mr. Hyde, Aiello, LDA, Gianluca Capozzi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Andrea Sannino. La serata finale sarà allietata da Clementino, Franco Ricciardi e tanti altri.

I biglietti sono acquistabili online, direttamente dal sito ufficiale Pizza Village, dove l’utente avrà la possibilità di scegliere il ticket di propria preferenza. Per i bambini da 0 a 12 anni accompagnati da un adulto, invece, l’ingresso è gratuito.