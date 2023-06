Arriva la Notte Bianca con l’isola pedonale più grande del Vesuviano: tanti cantanti e dj

Il 24 giugno a Somma Vesuviana ci sarà la Notte Bianca con concerti e dj set fino a tarda notte. Sarà ricreata la più grande isola pedonale dell’area Vesuviana da piazza Vittorio Emanuele III alle strade adiacenti fino al Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno.

Notte Bianca a Somma Vesuviana: concerti e dj set

Le principali strade del territorio saranno chiuse al traffico per fare spazio alla musica, all’aggregazione sociale, alle famiglie e ai giovani. Alle ore 21:00 in piazza Vittorio Emanuele III partiranno le selezioni per il concorso Miss Italia 2023, con la speciale partecipazione di Lavinia Abate, incoronata reginetta di bellezza nel 2022. Le ragazze interessante potranno iscriversi gratuitamente sul sito di Miss Italia e presentarsi al provino.

Subito dopo seguiranno concerti e musica mentre, nello stesso tempo, in via Aldo Moro si esibirà il dj Marrakech con spettacoli live anche in via Roma. Al Castello di Lucrezia D’Alagno si terrà la mostra della grande artista russa di fama internazionale Olga Tkatchenko.

“Realizzeremo la più grande isola pedonale dell’area vesuviana. Sabato 24 giugno, dalle 19:30 alle 24 chiuderemo l’area centrale del paese. Molteplici eventi musicali si svolgeranno per tutta la sera. Eventi che vedranno la partecipazioni di dj e cori con musical dal vivo. In piazza Vittorio Emanuele avremo anche Miss Italia. Una grande opportunità anche per i locali che potranno intrattenere i giovani e le famiglie con molteplici attività. Dunque eventi nel grande evento con tanto divertimento fino a notte” – ha annunciato il sindaco Salvatore Di Sarno.

“Una grande opportunità per i giovani. Per la prima volta avremo almeno 4 eventi musicali in contemporanea. I cantanti in Piazza Vittorio Emanuele III e i dj in via Roma e via Aldo Moro. Alle 21:00 una grande serata dedicata a Miss Italia 2023. Inoltre si potrà passeggiare e divertirsi senza auto lungo tutto il centro di Somma Vesuviana, si tratta davvero di un’area vasta” – ha sottolineato l’assessore alla Cultura e agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana.

Notte Bianca a Somma Vesuviana: il piano traffico

L’assessore alla Mobilità e al Commercio, Mauro Pollierie, ha annunciato l’intervento sul campo, per tutta la durata dell’evento di Polizia Municipale, Guardie AISA, Protezione Civile. Dalle 19:00 a mezzanotte, inoltre, la circolazione sarà totalmente interrotta in Via Aldo Moro, dall’incrocio con via Roma fino all’incrocio con Via Canonico Feola, Via Portiello, Via Vittorio Emanuele, Piazza Vittorio Emanuele III, Via San Giovanni de Matha dall’intersezione con Piazza Vittorio Emanuele III e fino all’intersezione con via Gino Auriemma ed ancora Via Antonio Gramsci, Via Roma, Via Casaraia dall’intersezione con Via San Pietro all’intersezione con via Gramsci.

“Inoltre avremo una serie di inversioni del senso di marcia a Via Cecere che sarà percorribile in direzione di marcia Via Raimondi, a Via Raimondi che sarà percorribile in direzione di marcia via Garibaldi, a Via San Pietro che sarà percorribile in direzione di marcia Via Ferrante D’Aragona. I veicoli provenienti da Via Margherita e diretti a Via San Giovanni de Matha, avranno l’obbligo di svolta a sinistra. I veicoli provenienti da via Gino Auriemma e diretti a Via San Giovanni De Matha, avranno l’obbligo di svolta a destra. I veicoli provenienti da Via Turati avranno l’obbligo di svolta a destra su Via Cerere” – ha sottolineato.

“E’ la prima, grande Isola Pedonale del territorio con l’impegno massimo di tutte le forze che garantiranno la sicurezza. Inoltre i commercianti godranno, in questo modo di opportunità e di spazi finalizzati anche alla creazione di un’animazione musicale e di intrattenimento aggiuntiva a quella già organizzata” -ha concluso.