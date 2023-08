Festa del Fusillo e della Porchetta, abbuffate e litri di vino: il menù completo

Festa del Fusillo e della Porchetta dal 10 al 13 agosto 2023 al Parco del Sole di Sant’Eustachio di Montoro. La Società “DBR SERVICE SRL” organizza, in queste date, presso il Parco del Sole alla Frazione Sant’Eustachio di Montoro (Avellino) la manifestazione denominata “Festa del Fusillo e della Porchetta“, un evento ricco di tante occasioni per divertirsi, rilassarsi ed assaporare la buona cucina.

Festa del Fusillo e della Porchetta dal 10 al 13 agosto 2023 a Montoro

E’ una festa interamente dedicata al Fusillo (Pasta fatta a mano) e alla Porchetta. La Festa del Fusillo e della Porchetta è un appuntamento significativo per chi ama le cose semplici e genuine della nostra terra e per regalarsi e regalare tempo di qualità da vivere insieme, per riscoprire il piacere di immergersi nel verde, e per dare spazio a quella parte di sé profondamente legata alla natura. Per gli amanti della carne c’è la porchetta conosciuta, apprezzata e da gustare in accompagnamento con del pregiato vino DOC irpino.

Festa del Fusillo e della Porchetta: gli orari di apertura

Gli orari di apertura sono i seguenti:

– Giovedì 10 agosto 2023 dalle 19.30 alle ore 24.00

– Venerdì 11 agosto 2023 dalle 19.30 alle ore 24.00

– Sabato 12 agosto 2023dalle ore 19.30 alle 24.00

– Domenica 13 agosto 2023 dalle 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.30 alle 23.00

I principali piatti da gustare

Alla Festa del Fusillo e della Porchetta si potranno gustare numerose pietanze: dai fusilli alla montorese al panino con porchetta. A fine pasto assaggia una squisita sfogliatella riccia o frolla, ed accompagna il tutto con il nostro vino. I piatti presenti nei menù degli stand sono:

– Fusilli al Parco del Sole

– Fusilli alla Montorese

– Fusilli con Salsiccia e Porcini

– Porchetta con patatine

– Panino con Porchetta

– Panino con Porchetta provola e patatine

– Panino con Porchetta pomodoro e cipolla ramata

– Rosti Porcini

– Patatine

– Sfogliatella riccia o Frolla

– Bibite

– Vino Rosso

Dove parcheggiare e come arrivare

Il Parco del Sole è dotato di ampio parcheggio e di uno spazio dedicato a giochi per bambini. Per arrivare sul posto è consigliabile prendere l’autostrada Salerno – Avellino ed uscire da Salerno a Montoro Sud, da Avellino a Montoro Nord.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa del Fusillo e della Porchetta

Quando: dal 10 al 13 agosto 2023

Dove: Parco del Sole a Sant’Eustachio di Montoro (Avellino)

Contatti: 331.2564618-348.6025612 – dbrservicesrl@gmail.com